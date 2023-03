Aldi forsvandt fra den nybyggede butik - men nu er ny kæde klar med åbningstidspunkt

HJØRRING:Trods sit relativt korte liv har tilværelsen allerede været særdeles omtumlet for den nybyggede dagligvareforretning på Skagensvej i Hjørring.

Det var i starten af december 2022, at den tyske discountkæde Aldi holdt åbningsfest i den helt nybyggede butik - men blot syv dage senere kom chokket så. Aldi meddelte nemlig, at man på grund af svigtende økonomiske resultater helt ønskede at forlade det danske dagligvaremarked.

På den baggrund kunne Aldi-butikken - kun tre måneder efter åbningen - holde ophørsudsalg og derved få tømt hylderne. Butikken, der ligger på Skagensvej 100 i Hjørring, lukkede endegyldigt torsdag 2. marts - og efterfølgende er alle ydre Aldi-skilte blevet pillet ned.

Åbningstidspunkt nærmer sig

Som Nordjyske tidligere har skrevet, så er det dagligvarekæden Lidl, der rykker ind i butikken. Og man er nu kommet markant nærmere på at kunne melde en åbningsdag ud.

- Vores plan er jo, at vi gerne vil lave verdens fedeste Lidl-butik, og det skal også helst gå så hurtigt som muligt. Hvis alt går godt, så skal butikken gerne åbnes inden sommerferien - forhåbentlig i maj eller juni, siger Mads T. Nielsen, der er udviklings- og ejendomsdirektør i Lidl.

- Der er stadig nogle ting, som ikke er helt på plads endnu. Og blandt andet er der også nogle af de ting, som vi skal have ind i butikken, der er en del leveringstid på.

På trods af at butikken er helt nybygget, så skal der faktisk laves en del forandringer.

- Først og fremmest skal der være en markant forskel, så man ikke er i tvivl om, at det er en Lidl-butik, man kommer ind i - og ikke en Aldi-butik. Eksempelvis så skal der være en del mere fokus på varer på køl og på bake-off, siger Mads T. Nielsen.

- Det varer ikke så længe, inden vi begynder at male butikken - og i det hele taget arbejder med at gøre den klar. Så man kommer snart til at se aktivitet ved den.

Butikken på Skagensvej bliver nummer to i byen for Lidl - i forvejen råder kæden også over en dagligvareforretning på Åstrupvej 2 i Hjørring.