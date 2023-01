Aldi holder ophørsudsalg: Se hvornår

NORDJYLLAND:Den tyske discountkæde Aldi siger efter 45 år auf wiedersehen til det danske marked med klækkelige rabatter på størstedelen af sine varer.

59 af kædens 188 butikker rundt om i landet lukkes definitivt i januar og februar. Heriblandt seks i Nordjylland.

Og der vil i butikkernes sidste åbningsuge være ophørsudsalg på de fleste varer, oplyser Aldi nu på sin hjemmeside.

Hvad angår de nordjyske butikker holder Aldi på Odinsgade 7 og Bisgaardsvej 8 i Aalborg ophørsudsalg som de første. Det er fra fredag 20. januar til torsdag 26. januar.

Dernæst følger Aldi i Fjerritslev (Parkvej 3), Hjørring (Frilandsvej 100), Hurup Thy (Østre Allé 1) og Løkken (Industrivej 2-4) fra fredag 3. februar til torsdag 9. februar.

Sådan foregår det

De første tre dage af ophørsudsalget vil der være 30 procent på varerne. Så stiger rabatten til 50 procent, hvorefter der på de to sidste åbningsdage vil være 70 procent at spare.

Visse varer er dog undtaget. Det gælder tobak, modermælkserstatning, håndkøbsmedicin, magasiner og aviser.

Tilbuddene fra tilbudsavisen i den pågældende uge gælder ikke i butikker med ophørsudsalg. Og varer, der er købt under ophørsudsalget, kan ikke returneres.

Ophørsudsalget gælder, så længe der er varer i butikken. Det betyder også, at skulle alt være udsolgt inden den planlagte lukkedag, lukker butikken tidligere.

Når Aldi definitivt lukker 59 af sine butikker, heriblandt seks i Nordjylland, er det, fordi man ikke forventer at kunne finde købere til dem.

Samtidig er Aldi i forhandlinger med andre aktører om at afhænde 15 butikker, der indtil en afklaring holdes åbne. Det gælder blandt andet en Aldi-butik i Aars (Søndergade 31a), Hjørring (Skagensvej 100) og Nykøbing Mors (Broen 2).

Den svære beslutning

Det vakte stor opsigt, da Aldi kort før jul meddelte, at man efter 45 år forlader Danmark.

Flere år med dundrende underskud – og ingen udsigt til for alvor at kunne tjene penge i et ekstremt konkurrencepræget marked – betød, at de tyske ejeres tålmodighed var sluppet op.

Over de seneste 10 år har Aldi i Danmark tabt over 3 milliarder kroner og er kun blevet holdt oppe af en velvillig tysk ejer, der trofast har postet milliardbeløb i sin danske forretning.

Det ville tyskerne bare ikke længere.

Derfor har Aldi solgt 114 ud af sine 188 butikker til norskejede Rema 1000, mens de resterende Aldi-butikker altså bliver solgt eller lukket over de kommende måneder.

De 114 Aldi-butikker, som Rema 1000 overtager, fortsætter uændret, indtil konkurrencemyndighederne har taget stilling til handlen.

Nogen overlever ikke

Men selvom Rema 1000 overtager butikkerne, heriblandt 19 nordjyske, er det ikke ensbetydende med, at de alle får lov til at overleve.

Det er nemlig kun mellem 60 og 80 af de overtagne butikker, som bliver en del af Rema 1000-kæden, har adm. direktør Henrik Burkal oplyst.

Resten af de overtagne butikker passer ikke ind i butiksnetværket og skal derfor afhændes. Hvis nogen altså vil have dem.