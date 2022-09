Aldrig set før ved tankstationen: - Det er historisk

PRIVATØKONOMI:Hvis verden var nogenlunde normal, og alting cirka som det plejer, ville benzin koste mere end diesel, når bilister skulle tanke bilen.

Sådan har det stort set altid været, men intet er bekendt, som det plejer. Og nu bliver der faktisk skrevet historie på tankstationerne rundt om i landet. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Onsdag var det 16 dage siden, at diesel overhalede benzin i pris, og det er første gang nogensinde, at en liter diesel over så lang en periode har kostet mere end en liter benzin. Det viser data fra landets største tankkæder, Circle K og OK.

- Det har vi aldrig nogensinde set før. Prisen har tidligere i år krydset to-tre dage, men det vi ser nu er historisk, siger Peter Rasmussen, brændstofekspert hos Circle K, til Finans.

Uheldige omstændigheder

I mange år har det ellers været en næsten en naturlov, at diesel var det billigste af de to brændstoffer. Hvorfor det nu er vendt på hovedet, er der flere forklaringer på.

Faktisk en hel buket af uheldige omstændigheder.

Det er især mangel på naturgas, der har trukket prisen på diesel i vejret. Manglen får blandt andet store selskaber til at afsøge alternative energikilder – som for eksempel fyringsgas, der rent teknisk er et dieselprodukt.

Det øger efterspørgslen på diesel – og får dermed prisen til at stige.

En anden forklaring er Rusland, som producerer rigtig meget diesel til Europa. Men fra februar næste år bliver det forbudt at importere til EU.

Det mindsker udbuddet, men forbruget følger ikke med ned. Derfor bliver lagrene mindre – og også da begynder prisen at stige.

Risiko for endnu mere

Læg dertil den historiske tørke i Europa, som har gjort det vanskeligt at få transporteret blandt andet kul og olie på Rhinen og andre floder internt i Europa.

Så har du en giftig cocktail med høje brændstofpriser til følge.

Torsdag var listeprisen hos OK for en liter blyfri 95-benzin 15,69 kroner, mens en liter diesel stod til 16,09 kroner.

- Og risikoen for at diesel bliver endnu dyrere end benzin er høj i denne her vinter. Netop fordi det kun bliver vanskeligere at få fat i diesel de kommende måneder, når vi stopper med at importere olieprodukter fra Rusland, forklarede Jan Bylov, valuta-, rente- og oliestrateg hos Jyske Bank, til Nordjyske for nogle uger siden.

Listeprisen for benzin og diesel er udregnet på baggrund af dollarkursen og prisen på brændstoffet på det internationale oliemarked. Prisen er inklusive moms.