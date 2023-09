Allan Busk forlader 3F Aalborg: - Det er med blødende hjerte

Det er en erfaren og kendt fagforeningskæmpe, der nu forlader sit formandskab for 3F Aalborg til fordel for en anden gren af fagforeningen i København.

Allan Busk er blevet hvervet til på landsplan at stå i spidsen for Den Grønne Gruppe - som organiserer blandt andre skovarbejdere, gartnere og mejerimedarbejdere.

- Jeg er stolt og beæret, siger han i en umiddelbar kommentar til, at han skal erstatte den afgående landsformand for Den Grønne Gruppe, Peter Kaae Holm, der går på pension.

Det sker med udgangen af oktober. Allan Busk er konstitueret frem til næste kongres i september 2025.

Dermed forlader han Danmarks største afdeling, 3F Aalborg, med cirka 16.500 medlemmer.

Det er mit hjertebarn

- Det er med blødende hjerte, jeg siger farvel til Aalborg og til fantastiske kollegaer, venner og tillidsfolk. Jeg har været med hele vejen. Det er da vemodigt.

- Det her er mit hjertebarn, siger han.

Allan Busk er således den sidste i ledelsen fra, da man i 2005 etablerede 3F og fusionerede 11 afdelinger.

- Det har været en lang rejse og et kæmpe arbejde, siger han om årene, der er gået.

Først som gruppeformand for Den Grønne Gruppe i 3F Aalborg - og derefter som konstitueret formand fra 2016.

Derefter blev han valgt på generalforsamling i 2017.

Allan Busk forlader Aalborg som arbejdssted, men ikke Nordjylland som bopæl.

Allan Busk bliver boende i Terndrup. Foto: Henrik Bo

Får en lejlighed

- Jeg vil stadig bo i Terndrup, siger han og tilføjer, at han i forbindelse med sit arbejde vil bo i en lejlighed i København.

Beslutningen om jobskiftet har flere årsager.

- Skulle jeg prøve noget nyt, var det nu. Jeg har ti år tilbage af mit arbejdsliv, siger Allan Busk, der er 57 år.

Men han glæder sig også til at komme lidt væk fra rampelyset.

Det tærer på mig og familien

- Det trænger jeg til. Det tærer både på mig og familien. Nu kan jeg fuldt ud fokusere på den grønne gruppe, siger han og tilføjer, at han er klar over, at han selv har skabt sig den platform - at gå i offentligheden med sine meninger.

Men han bliver stadig meningsdanner i København.

Her får han sin daglige færden og omgang med både fagforeningsfolk internt i 3F og med folketingspolitikere, som bliver dem, han nu skal til at påvirke og gå i dialog med i forsøget på at få så meget indflydelse som muligt.

Det arbejde kender Allan Busk fra begge sider.

Han har i 11 år været kommunalbestyrelsesmedlem i Rebild Kommune, været regionsrådsmedlem i fire år - og han har i al sin tid som formand for 3F Aalborg arbejdet fagforeningspolitisk. Både internt og eksternt.

Har erfaringen som politiker

- Jeg har jo en erfaring fra politisk arbejde, men har også erfaringen fra mine mange år i fagbevægelsen. Jeg føler mig rigtig godt klædt på til jobbet, siger Allan Busk.

Den Grønne Gruppe har cirka 11.000 medlemmer. Det er dermed den mindste af de seks grupper i 3F, som er Danmarks største fagforening med cirka 260.000 medlemmer.

Allan Busk har indgående kendskab til Den Grønne Gruppe, som han har været medlem af i mere end 25 år.

- Jeg startede i sin tid i SID i Skørping. Her var 60 procent af vores medlemmer fra det grønne område. Vi havde jo Rold Skov med de store planteskoler, siger han.

Har været skovarbejder

Allan Busk har desuden selv som ganske ung arbejdet i korte perioder som skovarbejder, på en golfbane og har arbejdet i juletræsplantager.

- Men det er i høj grad som fagforeningsmand, jeg kommer med ekspertise, interesse og viden, siger han.

Målet for Allan Busk er at blive valgt på kongressen.

- Jeg sigter efter at blive som formand for Den Grønne Gruppe, siger Allan Busk.

Afløser for Allan Busk bliver formanden for Industrigruppen i Aalborg, Benny Vinther Jensen. Han bliver konstitueret frem til generalforsamlingen i marts 2024.