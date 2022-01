Alle mand på dæk: Sådan skal kæmpe Coolshop-lager flyttes

NØRRESUNDBY:Det kan lyde som en overskuelig opgave at skulle flytte 700 meter.

Det er det dog ikke, når man hedder Coolshop, og det, der skal flyttes, er et lager på 10.000 kvadratmeter.

- Jeg ved ikke, hvor meget det fylder, men vi har omkring 1,5 millioner produkter fordelt på 35.000 varenumre. Så det er en del, fortæller medejer i Coolshop Jacob Risgaard.

Torsdag aften begyndte virksomheden det enorme arbejde med at tømme lageret.

Sidste forår igangsatte den nordjyske virksomhed byggeriet af et nyt gigantlager kun 700 meter fra virksomhedens nuværende i Nørresundby.

Med sine 22.000 kvadratmeter er det mere end dobbelt så stort som det gamle.

Lastbiler i pendulfart

Arbejdet med at flytte lokation foregår fra torsdag til søndag nat. Der arbejdes fra tidlig morgen til klokken to om natten. På den måde kan man mandag morgen slå dørene op som normalt i det nye domicil.

Ifølge Jacob Risgaard involverer flytningen et sted mellem 200 og 300 medarbejdere. Det er dog ikke en hær af flyttefolk, der er hyret til opgaven. Derimod er det virksomhedens egne ansatte, der skal i sving,

- Det er også kontorfolkene, der giver en hånd med her. Så er jeg også sikker på, at lagermedarbejderne hjælper til, når der skal pakkes ud på kontoret i det nye, siger han.

Helt lavpraktisk foregår det på den måde, at to til fire lastbiler kører rundt mellem det nye og det gamle lager. De kører med i alt otte lastbilanhængere. Når en anhænger er blevet fyldt i det gamle lager, kører en af lastvognene hen til den nye og tager så en tom med tilbage.

Udover lageret skal der også bygges et showroom på området, der i alt er 100.000 kvadratmeter.

Rekordoverskud

I det hele taget kører det for Coolshop. Tidligere på året kunne Entertainment Trading ApS, der er virksomheden bag Coolshop, afsløre sit hidtil bedste regnskab med en omsætning på 1,2 milliarder kroner.

Og et resultat efter skat på 43 millioner kroner.

- Vi er rigtigt tilfredse. Det er vigtigt, at vi er polstret til en periode, hvor vi ser frem til yderligere vækst med opkøb, udvidelse af vores nuværende selskaber med nye byggerier og flere arbejdspladser, sagde Jacob Risgaard dengang til Nordjyske.

Det var brødrene Mark og Mike Nielsen, der for 19 år siden grundlagde Coolshop hjemme i forældrenes garage. Siden kom Jacob Risgaard til og hjalp med at skabe en af Danmarks største onlineforretninger, som sælger alt fra computerspil til boligtilbehør, elektronik, legetøj og gadgets.

For et år siden solgte trioen en fjerdedel af deres forretningsimperium til Danmarks rigeste mand - Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen.

Foruden sit nye lager i Nørresundby er Coolshop-koncernen i færd med at opføre et andet kæmpelager i Herning. Det er på 10.000 kvm og skal være med til at sikre, virksomheden kan følge med den hæsblæsende vækst – både i Danmark og andre europæiske lande.