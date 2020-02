Dom i sagen om Løkken Sparekasse

LØKKEN:Finansiel Stabilitet har tabt erstatningssagen mod formand, næstformand og revision i den krakkede Løkken Sparekasse.

Finansiel Stabilitet er dømt til at betale sagsomkostninger for i alt 34 millioner kroner til de sagsøgte.

"Landsretten fandt det ikke bevist, at sparekassen havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for bankens ledelse for de tab på udlån og garantier, som kravet vedrørte. Finansiel Stabilitet havde endvidere ikke bevist, at ledelsen havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med tabene på en række konkrete engagementer. Finansiel Stabilitet havde heller ikke bevist, at revisionen havde handlet ansvarspådragende", skriver Vestre Landsret i en pressemeddelelse.