Alt var galt: Kontrol afslørede rigtig dårlige arbejdsforhold i supermarked

MORS: De unge og deres arbejdsgivere i området omkring Skive og Nykøbing fik torsdag 13. juli besøg af Jobpatruljen, og patruljen mødte blandt andet to ungarbejdere i et supermarked, som havde rigtigt dårlige arbejdsforhold.

Det skriver Jobpatruljen i en pressemeddelelse.

Jobpatruljen foretog på kontrollen 181 virksomhedsbesøg og 36 interviews med ungarbejdere omkring Nykøbing og Skive.

Anne Vangkilde, der er ungdomskonsulent i HK MidtVest og koordinator af Jobpatruljen i det midt- og vestjyske, fortæller, at patruljen mødte flere unge, der havde tunge løft og ikke fik de pauser, de havde krav på.

Alt var stort set galt

I et supermarked mødte Jobpatruljen to ungarbejdere, som havde rigtigt dårlige arbejdsforhold. Alt var stort set galt, skriver Jobpatruljen i meddelelsen.

De to unge, hvoraf den ene var 15 år, tømte både pappresser og flaskeautomat.

Ifølge reglerne må man som 15-årig, der er gået ud af 9. klasse, gerne arbejde ved flaskeautomaten, hvis bare man ikke skal reparere eller pille ved maskinen.

Til gengæld må man ikke betjene en pappresser, når man ikke har afsluttet 9. klasse. Og selv hvis man er fyldt 15 år og er gået ud af 9. klasse, må man kun fylde affald i presseren og foretage presning, men ikke klargøre, tømme, rengøre eller vedligeholde presseren eller tænde for strømmen.

Men det var ikke det eneste arbejdsforhold, som var kritisabelt i supermarkedet:

- De to unge skulle selv finde afløsere ved sygdom, de fik ingen løntillæg, selv om de havde krav på det, holdt ikke pauser og løftede mere, end de måtte, og havde fysiske mén af løftene. Den ene måtte stå alene på arbejde. Den anden havde ikke ansættelseskontrakt og fik ikke lønseddel, fortæller Anne Vangkilde.

Sådan er reglerne

Reglerne siger, at du aldrig – heller ikke som fritidsjobber – skal finde en afløser, når du er syg. Det er altid chefens ansvar. Din chef må heller ikke spørge, hvad du fejler.

Ifølge reglerne skal der være minimum 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer.

Unge under 18 år må kun løfte op til 12 kilo og trække eller skubbe op til 250 kilo. Det svarer til, at du må løfte en ølkasse med tomme flasker.

Når du er under 18 år, skal du som hovedregel være under tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og som har den nødvendige indsigt i arbejdet. Du må ikke være alene på arbejdet.

Vigtigt med ansættelseskontrakt

- Der kommer en ny ansættelsesbevislov fra den 1. juli 2023, hvor du får ret til en ansættelseskontrakt, når du arbejder mere end 3 timer om ugen. En ansættelseskontrakt er en vigtig forudsætning for at undgå usikkerhed om, hvad der er ret og pligt mellem ansættelsesforholdets parter, altså den unge og den unges arbejdsgiver, fortæller Anne Vangkilde og fortsætter:

- Det er særligt vigtigt for unge, som er nye på arbejdsmarkedet, og som derfor ikke kender deres rettigheder og pligter endnu. En ansættelseskontrakt er desuden et vigtigt bevis for ansættelsesforholdet, hvis du mangler løn, kommer ud for en arbejdsskade, virksomheden går konkurs eller andet. Så husk at få en kopi. Og når du er under 18 år, er det vigtigt, at dine forældre også ser kontrakten og skriver under, siger Anne Vangkilde.

Flere og bedre fritidsjobs

Jobpatruljen i det midt- og vestjyske kører hele uge 28 og kommer denne gang med budskabet om, at det skal være bedre for de unge at gå på arbejde.

Det er HK og 3F, der med opbakning fra de lokale sektioner af FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, og dermed en række andre fagforeninger, som står bag Jobpatruljen, der ser de unges arbejdsvilkår efter i sømmene.

Mere end 100.000 unge mellem 13 og 17 år har et fritidsjob. Men andelen af dem er faldet – fra godt 38 procent i 2008 til godt 32 procent i 2020.

I regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil gennemføre en større satsning på fritidsjob og mindske barrierer, så unge får bedre mulighed for at tage et fritidsjob – og derigennem opleve at være på en arbejdsplads med alle de erfaringer, det giver. Men hvis flere unge skal have et fritidsjob, skal det være bedre for de unge at gå på arbejde, skriver Jobpatruljen i sin pressemeddelelse.