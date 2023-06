Ambitiøst nordjysk samarbejde giver rørledning fra Aalborg til Hirtshals: - Nu vokser vi til en helt anden skala

NORDJYLLAND:Et samarbejde på tværs af Nordjylland kan bringe Danmark et godt skridt videre på vejen mod grøn omstilling.

Cementproducenten Aalborg Portland har nemlig netop tilsluttet sig et ambitiøst projekt med udgangspunkt i Hirtshals Havn - og det nye samarbejde kan løfte begge parter gevaldigt.

Hirtshals Havn har i et stykke tid arbejdet på at blive et knudepunkt for lagring og udskibning af CO2.

Grundlæggende er ambitionen, at CO2 fra både industri og fra biogasanlæg i Nordjylland skal transporteres til midlertidig lagring på Hirtshals Havn. Herefter kan kuldioxiden så enten bruges til Power-to-X-udnyttelse - eller som noget nyt udskibes til Nordsøen og pumpes ned i tomme oliefelter, hvor den kan lagres i undergrunden. Projektet har fået navnet "Greenport Scandinavia".

Om baggrunden for, at Aalborg Portland nu har tilsluttet sig projektet siger CCO Michael Lundgaard Thomsen i en pressemeddelelse sådan her:

- Vi er blevet en del af Greenport Scandinavia, fordi det er essentielt for Aalborg Portland at engagere sig i et ambitiøst projekt, der allerede er i gang, og som er i stand til at opbygge en stærk, dansk CCS-infrastruktur og levere en pålidelig, sikker og omkostningseffektiv CO2-håndteringsløsning så hurtigt som muligt.

Hvad er CCS? CCS er en forkortelse for "Carbon Capture and Storage" - og handler om fangst og lagring af CO2.

CCS er efterhånden en velkendt klimateknologi, der går ud på at fange CO2 fra røggasser og lagre den permanent i undergrunden. Kilde: Energistyrelsen VIS MERE

Michael Lundgaard Thomsen, CCO Aalborg Portland. Arkivfoto

Det giver god mening for Aalborg Portland at gå med i aftalen. Virksomheden er kendt som landets største CO2-udleder - men har forpligtet sig til et loft over CO2-udledningen på maksimalt 600.000 tons årligt i 2030. Det svarer til en reduktion på 73 procent i forhold til 2021 - og i den forbindelse spiller CO2-fangst en afgørende rolle.

Gennem aftalen med Greenport Scandinavia vil Aalborg Portland potentielt kunne sende 400.000 tons CO2 årligt til anlægget på Hirtshals Havn.

Gennem aftalen med Greenport Scandinavia vil Aalborg Portland potentielt kunne sende 400.000 tons CO2 årligt til Hirtshals Havn. PR-foto: Aalborg Portland

- Vokser til en helt anden skala

I forvejen er seks andre partnere med i "Greenport Scandinavia". Det var i december 2022, at samarbejdspartnerne præsenterede en aftale om at gøre Hirtshals Havn til knudepunkt for CO2-lagring.

De seks partnere er INEOS Energy, Wintershall DEA, Hirtshals Havn, Biocarb Solution, Evida og Greenport North.

I første omgang var fokus på lagring af CO2 fra lokale biogasanlæg - men aftalen med Aalborg Portland giver nye muligheder.

- Med Aalborg Portland ombord vokser projektet til en helt anden skala, og det er fantastisk, at de nu er en del af Greenport Scandinavia, siger Steen Hintze, der er CEO i Hirtshals Havns erhvervsudviklingsselskab, Greenport North.

Steen Hintze, CEO i Greenport North, der er et erhvervsudviklingsselskab under Hirtshals Havn. Privatfoto

Hirtshals - et knudepunkt

For Per Holm Nørgaard, der er direktør på Hirtshals Havn, så giver aftalen med Aalborg Portland en bekræftelse i, at der er store perspektiver i at gøre Hirtshals til et knudepunkt for midlertidig lagring og udskibning af CO2 fra både danske og udenlandske CO2-udledere.

- Hirtshals Havn er ideelt placeret i forhold til lagringsfelter i blandt andet Nordsøen. Det er en vigtig del af vores strategi at gøre Hirtshals Havn til et af de største CO2-hubs i Europa og på den måde bidrage til at løse klimaudfordringerne, og vi arbejder målrettet med udvidelse af havnen, siger Per Holm Nørgaard i den førnævnte pressemeddelelse.

Per Holm Nørgaard, direktør for Hirtshals Havn. Arkivfoto: Henrik Bo

Transporten af de store mængder CO2 kræver, at der bliver etableret en rørledning fra Aalborg til Hirtshals. Evida skal stå i spidsen for den del af projektet. Første fase er en rørledning fra Aalborg til Hirtshals, der gør det muligt at sende CO2 sikkert og omkostningseffektivt til permanent lagring i tomme oliefelter i den danske del af Nordsøen.

En af de andre partnere i projektet, Wintershall Dea, vil desuden etablere eksport af betydelige mængder CO2 fra Tyskland til Danmark i de tilfælde, hvor CO2en ikke kan lagres i Tyskland.

Udskibning af CO2 fra Hirtshals til lagring i Nordsøen forventes at begynde i 2026, når lokale biogasanlæg - repræsenteret ved projektpartneren Biocarb Solution - begynder at transportere CO2 til hubben.