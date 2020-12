Analyse: Sådan har vi brugt vores frigjorte feriepenge

NORDJYLLAND:Det nordjyske pengeinstitut Spar Nord har undersøgt, hvad bankens kunder især har brugt de udbetalte feriepenge til. Analysen kan give et fingerpeg om, hvad vi danskere generelt har anvendt de indefrosne, men nu udbetalte millioner til.

Ifølge Spar Nord har kunderne især haft travlt med at købe ny elektronik, smykker og gør-det-selv-ting fra byggemarkeder.

- Sammenlignet med samme uge sidste år var forbruget af elektronik i uge 41 (starten af oktober/red.) mere end dobbelt så højt i år, mens forbruget i smykkeforretninger og byggemarkeder var henholdsvis 73 procent og 57 procent højere i år, udtaler cheføkonom Jens Nyholm fra Spar Nord i en pressemeddelelse.

Nye møbler

Kunderne har også brugt flere penge på møbler:

- I uge 41 blev der brugt 30 procent flere penge på møbler sammenlignet med sidste år, siger Jens Nyholm.

Derimod ser det ikke ud til, at Spar Nord-kunderne har brugt flere penge på hoteller, turistattraktioner og visse andre brancher, der har været ekstra hårdt ramt under corona-krisen.

Mere vin i ferien

I efterårsferien brugte Spar Nords kunder især penge i byggemarkeder og på at købe vin.

- Forbruget i byggemarkederne var ifølge vores undersøgelse 70 procent højere sammenlignet med uge 42 sidste år, mens danskerne brugte hele 78 procent flere penge hos vinforhandlerne sammenlignet med sidste års niveau, fortæller Jens Nyholm.

- Begge dele hænger sammen med ferien og kan formentlig tilskrives, at coronakrisen har påvirket vores lyst og muligheder for aktiviteter uden for hjemmet som eksempelvis rejser, restaurationsbesøg og turistattraktioner. Det betyder, at man både har mere tid hjemme samt flere penge til andre ting som eksempelvis gør-det-selv-projekter og hjemmehygge, siger han.

Råd til julegaver?

Men hvad med jul? Bliver der råd til julegaver i år, efter mange er blevet fyret under corona-krisen?

Her har Jens Nyholm følgende bud:

- To-tredjedele af de 80.000 job, der gik tabt efter nedlukningen, er genskabt. Det betyder, at vi i Danmark i dag har knap 2,8 millioner i job, mens danskernes samlede opsparinger i bankerne netop har rundet 1.000 milliarder kroner. Så selvom meget tyder på, at vi ikke kan være så mange sammen til jul, kan mange måske se frem til nogle ekstra store gaver.