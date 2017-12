And og steg giver alt andet baghjul

INDLAND: Brunede kartofler, rødkål og halve æbler med ribsgele er faste indslag på de fleste danske middagsborde til jul. Men når det kommer til kødet, konkurrerer and og flæskesteg til stadighed om, hvem der er mest populær.

En ny analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at anden vinder knebent; den kommer nemlig på bordet i hele tre ud af fire hjem, mens flæskestegen kommer på julebordet hos knap to ud af tre familier.

Med sin store popularitet lægger juleanden også stor afstand til øvrigt fjerkræ som kalkun og gås. Begge fugle er blot til stede på otte procent af respondenternes julemenuer og dermed langt mere sjælden som dansk julespise. Det samme gælder medisteren, som dog svinger sig op på 14 procent af de danske juleborde.

Ifølge Nina Preus, der er forbrugersociolog hos Landbrug & Fødevarer, har anden de seneste mange år slået flæskestegen i popularitet og er udbredt på juleborde over hele landet.

- Tidligere har flæskestegen haft tendens til at være mere populær i regioner uden for København, men det ses mindre tydeligt i år, siger Nina Preus.

Nina Preus understreger dog, at mange familier serverer to slags kød - ofte både and og flæskesteg - men mener, at andens forspring måske kan skyldes danskernes forkærlighed for fjerkræ.

Det er Norstat, der har lavet analysen for Landbrug & Fødevarer. Her er 1.028 repræsentativt udvalgte danskere i november 2017 blevet spurgt ind til deres planer og forventninger til juleaften. Af dem har de 395 personer, som svarer, at de er vært eller holder jul hjemme, udpeget deres foretrukne kødtyper.