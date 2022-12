Anders Bruun trækkes ind i ny sag om momsfusk: - Det ligner bevidst planlagt svindel

Knaldgule futter og en tyk trøje, så kører det - familien Spanner har gjort det til en sport at spare på strømmen Med en elopvarmet bolig på 650 kvm. og to elbiler bruges der en del strøm hos familien Spanner i Horne - hele 49.000 kWh blev det til i 2021. I september gik det op for familien, at den var helt gal med strømpriserne. Nu har de lagt forbruget fuldstændig om og sparer rigtig mange penge.