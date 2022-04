Hjørring-firma pumper millioner ud af kødaffald

HJØRRING:På bundlinjen er der stort set konstant leveret fine millionoverskud - men virksomheden JS Proputec gemmer alligevel under tallene på en historie om en markant omlægning, som er foregået over de seneste år.

For selv om overskuddene har været nogenlunde konstante, så er medarbejderstaben fordoblet, mens omsætningen er snart tre gange så stor som for godt fem år siden.

JS Proputec leverer pumpeløsninger til særligt slagteri- og fiskeribranchen. Og siden Hjørring-virksomheden fik ny direktør i 2016, har der således været fart på udviklingen.

- Da jeg kom hertil, kunne jeg se, at virksomheden havde potentiale. Vi havde vi nogle helt unikke produkter - men man havde også fornemmelsen af, at der helst ikke var nogen, der skulle vide noget om det, siger direktør Anders Rytter Madsen med et smil.

Inden sin tiltrædelse i Hjørring havde Anders Rytter Madsen med sin familie boet tre år i Norge, hvor han arbejdede i byggebranchen for den store Hobro-virksomhed DS Gruppen. Men han flyttede hjem til Danmark for at tiltræde i virksomheden på Hvidevold i Hjørring.

JS Proputec leverer pumpeløsninger til særligt slagteri- og fiskeribranchen - og her er det medarbejderen Tom Dalin, der er i gang med at svejse. Foto: Bente Poder

En fin vækstrejse

I Hjørring gik Anders Rytter Madsen straks i gang med at lave en tre-årig strategiplan, som blev introduceret i foråret 2017. Den handlede blandt andet om at styrke virksomhedens salgs- og marketingorganisation.

- Hvis man stiller det lidt på spidsen, er vi gået fra at være et lidt rodet smedeværksted til at være en mindre industriel virksomhed. Vi er gået fra at levere enkeltstående produkter (pumper, red.) til i dag at kunne levere hele løsninger til vores kunder.

De økonomiske mål fra treårsplanen i 2017 blev allerede efter to år indfriet - så i 2019 blev det nødvendigt med en ny treårig vækstplan. Også den er man nu godt på vej til at fuldføre.

Medarbejderstaben hos JS Proputec er fordoblet, mens omsætningen er snart tre gange så stor som for godt fem år siden. Her ses medarbejderen Michael Burglin på fabrikken i Hjørring. Foto: Bente Poder

- Siden dengang har vi - bortset fra sidste år - haft en vækst på mellem 25 og 30 procent hvert eneste år. Vi har arbejdet strategisk med at opdyrke nye markeder, og det har betydet, at vi har gjort vores entré i 23 nye lande siden dengang, forklarer Anders Rytter Madsen.

- Da jeg blev ansat var jeg medarbejder nummer 13 - og i dag er vi 26. Samtidig med det har vi også gennemført en automatisering af vores produktionsapparat, og det betyder, at vi i stedet for en produktionstid på seks-otte uger kan afsende produkter fra dag til dag - og det har været medvirkende til, at vores omsætning næsten er tredoblet siden 2016.

Udnytter kødaffald

Som nævnt er det særligt indenfor slagteri- og fiskeribranchen, JS Proputec leverer sine pumpeløsninger.

- Vi laver løsninger, der hjælper virksomheder med at håndtere og flytte biprodukter. Biprodukterne blev for nogle år siden opfattet som affald, men sådan er det ikke i dag. I dag er biprodukterne værdifulde, fortæller Anders Rytter Madsen.

- På et slagteri er det typisk sådan, at 65-70 procent af eksempelvis en ko går til fødevarer. Den resterende del er mindre appetitlige ting som eksempelvis knogler, skrog og indvolde. Men i dag kan man bruge biproduktet til at lave andre ting af - såsom proteiner og olier. Det kan eksempelvis være kød- og benmel - eller det kan være fiskeolier og olier til mange forskellige andre ting. Blandt andet biobrændsel, forklarer Anders Rytter Madsen.

Eddy Iversen her er en af de i dag 26 ansatte hos JS Proputec. Hjørring-virksomheden klarer sig fint i et marked med flere store konkurrenter. Foto: Bente Poder

- Og vi er rigtigt gode til at hjælpe virksomhederne med at håndtere de her biprodukter. Vi har nogle ret unikke løsninger, som faktisk er opfundet her på fabrikken, tilføjer han.

Mistede patent

Tidligere havde virksomheden faktisk patent på nogle afløsningerne - men sådan er det ikke længere.

- Det kræver muskler at holde fast i et patent, for det kan kræve rigtigt lang tid og giver store advokatomkostninger. Virksomhedens forrige ejer formåede ikke at holde fast i patentet, så det mistede man i 2008. Og det betyder, at der i dag er en tre-fire konkurrenter på verdensplan, som har kopieret nogle af vores løsninger.

Er det et problem for jer i dag?

- Jeg synes egentlig ikke, at vi tænker så meget på det i dag. For det er også stadigvæk sådan, at når du har udviklet et produkt fra bunden, så er der en stor viden om det i produktionen. Vi har stadigvæk en stor ekspertise her i Hjørring, og selv om nogle af vores konkurrenter er meget store, så er der stadigvæk en fin forretning i det her for os. Vi kan løbe ligeså stille bagved de store og samle nogle af alle de frugter op, som de er for store til at gribe, siger Anders Rytter Madsen.

De nuværende ejere - selskabet MCTN Holding ApS - overtog i 2012 virksomheden, som dengang hed J. S. Maskinfabrik A/S.

Anders Rytter Madsen fik i 2018 selv mulighed for at købe sig ind i firmaet. Han overtog ved den lejlighed en mindre aktiepost i firmaet.

JS Proputec har i øvrigt i år 40 års jubilæum. Det markeres ved en reception 20. maj. I samme anledning markeres Anders Rytter Madsens 50 års fødselsdag, der fandt sted tidligere på året.