Anissa skaffede en lønstigning på over 1 million om året. Nu vil hun lære flere kvinder hvordan

- Alle skal jo have, præcis hvad de fortjener – og gerne lidt mere, hvis vi er ekstra dygtige til at forhandle.

Anissa Gaceb har gennem sin 20 år lange karriere insisteret på at sammenligne sit lønniveau med de mandlige kollegaers. Hun er gået drevent og systematisk til værks, og på et tidspunkt besluttede hun sig for at lære andre - særligt kvinder - hvordan de bliver bedre til at forhandle løn.

Med stor succes.

Én case overskygger alle de andre; nemlig da Anissa Gaceb hjalp en klient til en lønstigning på over 1 million kroner om året.

- Min klient var i chok, og for mig gav mit arbejdsliv bare mening, siger hun.

