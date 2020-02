Anke: Finansiel Stabilitet kræver 100 millioner kroner af ebh banks topchef

FJERRITSLEV:Finansiel Stabilitet har besluttet at anke dele af Vestre Landsrets dom over den tidligere topchef i ebh bank Finn Strier Poulsen til Højesteret.

Med landsrettens dom blev Finn Strier frikendt for et samlet erstatningskrav på omkring en halv milliard kroner og alene kendt erstatningspligtig for 2,1 millioner kroner.

Den kommende ankesag vil omfatte tre konkrete udlån.

Derudover vil ankesagen angå et forhold, hvor ebh bank uden modydelse havde udstedt pantebrevsgarantier i forbindelse med salg af pantebreve.

Landsretten afgjorde her, at den tidligere direktør havde handlet ansvarspådragende ved i strid med sin bemyndigelse at have stillet disse pantebrevsgarantier.

Men Finn Strier blev fri for at betale erstatning, fordi ebh bank ifølge retten ikke havde lidt et erstatningsberettiget tab.

Det er Finansiel Stabilitets vurdering, at Højesteret vil nå til et andet resultat end landsretten på ovennævnte punkter.

Punkterne summer samlet op til et erstatningskrav mod Finn Strier på 100 millioner kroner.

Direktør: - En stor lettelse

Anken betyder, at de øvrige sagsøgte nøglepersoner fra ebh bank er endeligt fri for erstatningskrav fra Finansiel Stabilitet.

- Det er selvfølgelig en kæmpe lettelse, der er løftet af ens skuldre. Det er jo ni til ti år, der er gået, hvor sagen har ligget i baggrunden, siger ebh bank-koncernens tidligere næstkommanderende, Jens Nielsen.