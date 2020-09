Anklager i sag om svindel mod nordjysk erhvervspar: Staten blev snydt for millioner

AALBORG:Onsdag fortsatte straffesagen mod et højtprofileret par fra nordjysk erhvervsliv.

De to (ægteparret) er begge tiltalt for momssvig af særlig grov karakter for i alt 7.521.491 kroner.

Tiltalen omfatter seks forhold begået i tidsrummet fra april 2007 til juni 2010.

De to tiltalte har ifølge anklagemyndigheden med forsæt i tre af deres selskaber og virksomheder oplyst et for lavt momstilsvar (det momsbeløb, der skal indbetales til Skat) til Skat, så staten er blevet snydt for momsindbetalinger.

Det skyldes, at de tiltalte ifølge Anklagemyndigheden i strid med lovgivningen har undladt at opkræve moms på dele af de ydelser, som de har solgt til deres kunder.

På onsdagens retsmøde oplæste anklager Daniel Hvelplund en lang række dokumenter i form af fakturaer, der indgår i sagen.

Vestre Landsrets dom i en skattesag, hvor de to tiltalte havde anlagt sag mod Skat, blev også læst op.

Skat vandt denne sag.

Momsberegning En momsregistreret virksomhed skal lægge moms på de fleste typer af varer og tjenesteydelser, den sælger (salgsmoms) - salgsmomsen opkræves på vegne af statskassen. Nogle ydelser er fritaget for moms. En momsregistreret virksomhed betaler ligesom private moms på de varer og tjenesteydelser, den køber (købsmoms) - købsmomsen får virksomheden retur. Når virksomheden skal beregne sit såkaldte momstilsvar, trækker den købsmomsen fra salgsmomsen. Er købsmomsen større end salgsmomsen, skal virksomheden have det overskydende beløb retur fra staten. Er det omvendte tilfældet, skal virksomheden indbetale det overskydende beløb til staten. Hvis en virksomhed indberetter en salgsmoms, der er mindre, end den burde være, så får virksomheden alt andet mulighed for at få et større beløb retur fra staten (Skat), end den er berettiget til. VIS MERE

Tiltalt vil afgive forklaring

Der er nedlagt et navneforbud i sagen, som byretten har afvist at ophæve.

Forbuddet indebærer i realiteten, at NORDJYSKE kun overfladisk kan berette om, hvad der kommer frem under straffesagen.

En omtale af mange af de oplysninger om de to tiltaltes aktiviteter og selskaber, der fremkommer under sagen, kan nemlig ikke lade sig gøre, uden at det vil blive muligt at identificere dem.

Straffesagen holder nu pause frem til næste retsmøde, som er 29. september, hvor det forventes, at den tiltalte mand afgiver forklaring.

Langstrakt forløb efter tiltale Tiltalen mod ægteparret blev rejst tilbage i november 2014. Herefter forsøgte de tiltalte at få retten med på, at principperne i deres momssag skulle forlægges for EU-Domstolen, før de danske domstole tog stilling til sagen. I juni 2016 afviste Vestre Landsret denne anmodning. Herefter forsøgte de tiltalte at få dommeren og de to domsmænd, der behandler deres sag ved Retten i Aalborg, til at erklære sig inhabile og vige deres sæde. Det afviste byretsdommeren i en kendelse afsagt i oktober 2018. Kilde: Kendelse fra Retten i Aalborg VIS MERE

Der er afsat 12 retsdage til straffesagen mod parret.

Anklagemyndigheden vil have parret idømt både fængselsstraf og en tillægsbøde svarende til det momsbeløb, de angiveligt har snydt for (de 7,5 millioner kroner).

De to tiltalte nægter sig skyldige.