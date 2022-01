Ann og Jakob lokkede hulens mest kræsne løve til fadet

AALBORG:Det digitale mæglerfirma Estaldo.com fik "løverne" til omend ikke ligefrem at savle, så til at finde de store tegnebøger frem, da den fremadstormende Aalborg-virksomhed deltog i iværksætterprogrammet Løvens Hule.

Ikke færre end fire af de fem erhvervsfolk viste interesse for at sætte penge i Estaldo.com, som i DR-programmet i aften bliver præsenteret af Ann Rosendahl og Jakob Nørgaard, to at selskabets fire stiftere.

Estaldo.com blev etableret i 2019 med henblik på at skabe en forretning ved at ændre og forny måden, hvorpå ejendomsbranchen bliver drevet på. Efter godt et års forarbejde gik selskabet 21. januar 2021 i luften med sin løsning på en digital boligplatform.

Princippet bag den digitale platform er, at boligsælgerne selv fremviser deres bolig og til gengæld sparer hovedparten af mæglersalæret.

Med et tilbud om at investere 2.750.000 kr. i konceptet blev det erhvervsmanden Jan Lehrmann, der fremover er en del af ejerkredsen bag Estaldo.com.

Jan Lehrmann, øverst th, bød højest og sikrede medejerskab af Estaldo.com. Foto: PR-foto

For beløbet, der er det hidtil næststørste indskud i det populære iværksætterprogram, fik han en ejerandel på 10 pct. Dermed er det unge firma reelt værdisat til 27,5 mio. kr. Og det stopper ikke ved medejerskab, udover ejerandel får Jan Lehrmann en plads i selskabets bestyrelse.

Med til historien hører, at Jan Lehrmann er måske den "løve", der er mindst villig til at investere i de forretningskoncepter, der præsenteres i det populære iværksætterprogram. Da han endelig gjorde det, var det ifølge Estaldo.com's direktør Jakob Nørgaard med det hidtil næsthøjeste indskud i tv-programmet.

- Vi tager det som udtryk for, at han og de øvrige ser vores forretning, de resultater, vi har opnået, og boligmarkedet som meget interessant, siger Jakob Nørgaard, der nok havde forventet interesse fra en investor eller to, men ikke i det omfang.

- Jeg er meget overrasket over, at der opstod lidt kamp om os, siger Jakob Nørgaard, der oplyser, at der lå to motiver bag tilmeldingen til iværksætterprogrammet.

Det ene handler direkte om penge.

- Vi prøver at forandre en hel og gammel branche, og selv om vi synes, det går godt, og vi når de mål, vi har sat os og lovet vores investorer, skal vi fortsat bruge flere penge på at udvikle forretningen, end vi tjener, siger Jakob Nørgaard.

Han forklarer, at der er store udgifter til især udvikling af software og markedsføring.

- Og vi tjener jo ikke penge på, at vores programmører koder programmer, i hvert fald ikke endnu, siger Jakob Nørgaard.

Udover at deltage for pengenes skyld var der også noget andet på spil.

- Vi er i gang med at bygge en platform til køb, salg og leje af bolig, så vi gik også derind med et håb om at ramme nogen med erfaring i at bygge sådan nogle platforme. Det kan godt være, jeg med succes har lavet virksomheder tidligere, men det har været i forhold til professionelle. Private kunder er noget andet, og dem har jeg ingen erfaring med, siger Jakob Nørgaard.

Estaldo.com er en rent digital ejendomsforretning, hvilket vil sige, at de ansatte aldrig er ude og se en bolig, og fremvisningen klarer sælger selv. Foto: Martin Damgård

Han påpeger i den forbindelse, at de deltagende investorer i Løvens Hule alle har erfaring med it-platforme rettet mod private.

- Og kunne vi få en person, som har bygget platforme, ind i vores virksomhed og hjælpe os med at springe lidt over de dumme fejl, vi ellers ville begå og måske gentage 10 gange, var det et forsøg værd, siger Jakob Nørgaard.

Og med Jan Lehrmann som ikke bare passiv investor, men som nyt medlem af bestyrelsen fastslår Jakob Nørgaard, at det er lykkedes til fulde at få den ønskede ekspertise indlemmet i virksomheden.

- Jan Lehrmann har bygget mange it-platforme rettet mod private, siger han og nævner i den sammenhæng iværksætterens helt store succeser i form af Bilbasen og Mybanker.

Udover de to, der stillede op foran løveholdet, er Estaldo.com stiftet af Tibold Kandrai og Roland Pop.

De snart 20 ansatte hos Estaldo.com er næsten tre gange så mange som i det senest afsluttede regnskabsår, 2020.