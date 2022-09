Ann Sofie har 30 medarbejdere under sig: – Ledere skal turde stille dumme spørgsmål. Og lære at tie stille

AALBORG:Det gik først op for Ann Sofie Andersen, da KMD ringede hende op.

Den stilling, hun havde søgt hos it-mastodonten, var med base på Østre Havn i Aalborg – ikke i København, hvor nordjyden i ti år havde boet og opbygget sit netværk.

– Fra jeg lagde røret på, gik der vel et par uger, før jeg havde udlejet min lejlighed og kørte nordpå med alle mine flyttekasser, siger Ann Sofie Andersen med et grin.

Tre et halvt år senere er hun avanceret til en lederstilling med 30 medarbejdere under sig, og hendes ledelsesstil har sikret hende en plads på Berlingskes liste over de største talenter i dansk erhvervsliv anno 2022.

– Det er det værste, jeg ved, når vi alle sammen sidder og nikker til et møde, fordi ingen vil indrømme, at vi ikke forstår, hvad der bliver talt om.

Det kan ske i en præstationskultur som KMD’s, men for Ann Sofie Andersen er det afgørende at skabe et miljø, hvor medarbejderne tør råbe op og stille sig undrende.

Og som leder går hun gerne forrest.

