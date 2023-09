Anonym køber redder konkursramt toprestaurant

Den prisvindende gourmetrestaurant Tabu i Aalborg er reddet.

Det fortæller den tidligere ejer Michael "Miv" Pedersen i en pressemeddelelse.

For to uger siden begærede han restauranten konkurs ved Skifteretten i Aarhus.

Men nu er det lykkedes kurator at finde en køber, der vil drive Tabu videre, oplyser Michael "Miv" Pedersen.

- Køberen, som ønsker at være anonym, har ikke før været involveret i restaurationsdrift, men har udvist mig den store tillid, at tilbyde mig tjansen som udviklende køkkenchef på Restaurant Tabu. En opgave jeg uden betænkningstid, takkede ja til.

- Tillige har køberen, til min store glæde, meddelt mit personale, at der er fortsat arbejde til dem alle, skriver den nordjyske kok i pressemeddelelsen.

Michael Miv Pedersen er flere gange kåret som en af de bedste kokke herhjemme. Arkivfoto: Henrik Louis

Nordjyske har uden held forsøgt at få fat i kurator Morten Moltke Nygaard.

Vi vil gerne have spurgt kurator, hvem køberen er, og præcis hvilke aktiver i konkursboet, der er solgt.

Heller ikke Michael "Miv" Pedersen ønsker at kommentere på salget eller sin nye rolle som køkkenchef på Restaurant Tabu.

Tom pengekasse

Restauranten midt i Aalborg har det seneste år kæmpet med at tjene penge.

Spisestedet kom ud af 2022 med et underskud på 770.000 kroner, og samtidig var egenkapitalen negativ med mere end en halv million kroner.

Med andre ord var pengekassen tom.

5. september i år indgav Michael "Miv" Pedersen en konkursbegæring.

Opgaven med at tilbagebetale lånepakker, udskudte skatter og moms blev for stor en mundfuld for restauranten, der også kæmpede med stigende fødevarepriser og inflationen.

Michael "Miv" Pedersen overtog og genåbnede Restaurant Tabu tilbage i 2016, efter den tidligere ejer havde opgivet stedet med henvisning til, at den gastronomiske interesse i Aalborg ikke var stor nok.

Den 38-årige kok, der i flere år figurerede i TV2 Nord-programmet "Miv og Møller", tog udfordringen op og serverede nordisk gourmetmad med lokale råvarer fra lokalerne i Vesterå.

I 2019 blev Tabu optaget i Michelin-guiden med en "plate", der er en anbefaling af restauranten.

Restaurant Tabu blev i 2019 optaget i Michelin-guiden. Dog ikke med en stjerne, men en anbefaling. Arkivfoto: Henrik Louis

Michael "Miv" Pedersen ejer fortsat Restaurant Glashuset i Lønstrup og Restaurant V-Hav i Tranum.

Her lukker man snart ned for sæsonen og åbner først igen til påske 2024.

- Jeg får derfor rigtig god tid til at udvikle Restaurant Tabu på en sådan måde, at vi finder tilbage til rødderne før Covid-19. Denne opgave ser jeg frem til med stor ydmyghed og ikke mindst, stor glæde, skriver Michael "Miv" Pedersen.

Han oplyser, at alle ligger inde med et gavekort til Tabu vil kunne indløse det i den nye restaurant.