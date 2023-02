Ansat i Aalborg Lufthavn tiltalt for billetfusk: Her er rettens dom

NØRRESUNDBY:En kvindelig ansat i Aalborg Lufthavn har været tiltalt for at have bedraget Norwegian for 23.000 kroner ved at ombooke billigbilletter for sig selv, familiemedlemmer og venner uden at opkræve de obligatoriske gebyrer.

Men sådan så retten ikke på sagen. Den kvindelige ansatte er nemlig torsdag formiddag blevet pure frifundet ved Retten i Aalborg.

Der har under straffesagen mod kvinden grundlæggende ingen uenighed været mellem parterne om det faktiske forløb.

Den ansatte i Aalborg Lufthavn brugte adskillige gange - i alt 27 - sin adgang til Norwegians systemer til at booke billigbilletter om til andre afgangstidspunkter - uden at der blev opkrævet noget gebyr for ændringen, og uden at der blev betalt en eventuel merpris for billetten.

Det var i modstrid med Norwegians regler, og besparelserne kom den ansatte selv, hendes kolleger, familiemedlemmer og venner til gode, der på den måde kunne rejse billigere, end de ellers var berettiget til.

Men så stopper enigheden mellem sagens parter.

Anklagemyndigheden mener, at kvinden har begået databedrageri over for Norwegian for knap 23.000 kroner, når kvinden ændrede low fare-billetter på vegne af hende selv, familiemedlemmer og venner, uden at det udløst de normale gebyrer og betalinger til luftfartsselskabet.

Den tiltalte kvinde afviste at være en bedrager, da hun blev konfronteret af anklager Mette Vestergaard.

- Det var en kultur, der var. Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Måske fra SAS, hvor nogle af os jo kom fra. Her var der mulighed for at booke meget billige flybilletter som en personalegave, forklarede hun.

- Du opfattede det som et personalegode, spurgte anklageren.

- Ja, sådan set. Jeg stillede ikke spørgsmålstegn ved det. Det var en kutyme, svarede kvinden, der understregede, at hun selvfølgelig godt kendte Norwegians regler for ændring af low fare-billetter.

Mette Vestergaard krævede i sin procedure den tiltalte kvinde idømt mellem 20 og 40 dages betinget fængsel.

Kun ansættelsesret

Hendes forsvarer ville have sin klient pure frikendt.

- Det var en kutyme med de billetter, som ledelsen ikke gjorde noget for at ændre, før lufthavnens største kunde, Norwegian, henvendte sig, sagde han.

Forsvareren mente, at det var en misforståelse at køre sagen som en straffesag.

- Hvis der overhovedet er en sag, så er den alene af ansættelsesretlig karakter, mente han.

Straffesagens parter har mulighed for at anke dagens dom til Vestre Landsret.