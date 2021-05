Ansatte går i arbejde: Men de mødes igen til middag

BRØNDERSLEV:Det er en lettet direktør for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik i Brønderslev, der tirsdag morgen kunne konstatere, at 46 ansatte medlemmer af 3F havde valgt at genoptage arbejdet.

- Det er glædeligt, at de nu har genoptaget arbejdet, og det er en lettelse, siger direktør Jesper Bangsborg til Nordjyske tirsdag morgen.

Han mødes dagen igennem med tillidsrepræsentanter for 3F-medarbejderne, og dialogen er dermed genoptaget. Det følges dog spændt med dagen igennem.

Medarbejderne har derfor også valgt at mødes i middagspausen for at tage stilling til forløbet af forhandlingen.

Formand for 3F i Midtvendsyssel Per Kjeldsen er også lettet.

- Det er godt, de nu igen er i arbejde, siger han.

Per Kjeldsen peger på, at utilfredsheden på virksomheden kommer af, at der ingen lønstigning var ved forhandling om den lokale overenskomst på virksomheden.

Siden torsdag har medarbejderne strejket.

