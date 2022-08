Ansatte på barer møder ind - men får først løn, når der er noget at lave

NORDJYLLAND:Forestil dig, at du møder ind til en vagt på dit arbejde klokken 17, for det står der i din vagtplan, at du skal. Men fordi der ikke er noget at lave endnu, får du først løn fra klokken 19, når arbejdspresset stiger.

Sådan har hverdagen været for nogle af Rekom Groups yngre ansatte, skriver Politiken.

Avisen har snakket med 31 nuværende eller tidligere ansatte hos Rekom Group, der ejer 18 barer i Nordjylland, hvoraf 13 af dem ligger i eller omkring Jomfru Ane Gade, og mere end 100 barer i Danmark. Fælles for de ansatte er, at de har fået mindre i løn, end de havde ret til.

Hos 3F i Aalborg har Kurt Frederiksen, gruppeformand for Privat Service, Hotel og Restauration, ikke fået nogen henvendelser i denne omgang af afsløringer omkring arbejdsvilkårene i branchen.

- Men for os er det jo en gammel nyhed, siger han og fortsætter:

- Vi har hørt om den slags i rigtig mange år. Vi har endda hørt om nogle, der har fået et girokort fremfor en lønseddel. Her har chefen hældt drinks op til de ansatte, og så er de ansatte blevet trukket så meget i løn, at de er endt med at skylde baren penge - selvom det var chefen selv, der gav drinks.

Specifikt skriver Politiken om en kvindelig bartender på Heidi's Bier Bar i Aarhus, der måtte vente i to timer, efter hun var mødt, før hendes chef mente, at der var nok arbejde til, at hun skulle begynde at arbejde. Og kvinden fik ikke løn for de to timers ventetid.

Avisen melder også om en mandlig bartender fra Temabar i Vejle, som oplevede det samme som kvinden i Aarhus. Han fik dog også at vide, at han skulle gå tidligere, fordi der ikke var flere gæster, der skulle have våde drikkevarer. Men han blev ikke aflønnet for de timer, han blev beordret til at gå før tid.

REKOM ejer mange af værtshusene i Jomfru Ane Gade. Aalborg 1. august 2022. Foto: Bente Poder

60-70 procent bliver snydt

I 3F undrer det ikke Kurt Frederiksen den mindste smule, når den slags historier kommer frem.

For selvom der ikke er kommet noget specifikt fra Nordjylland i denne omgang, er gruppeformanden ikke i tvivl om, at det sker. Alt for tit endda.

- Jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at der er 60 til 70 procent, som ikke får det, de skal have. De bliver simpelthen snydt.

Han peger også på et problem, som - ifølge ham - kan være årsag til, at der er et stort mørketal i branchen generelt.

- Vi tror, at de unge ansatte er bange for at blive fyret, hvis de brokker sig. For der står mange i køen til jobbet, så det er mere reglen end undtagelsen, at de bliver snydt, er vores formodning.

Rekom Group Rekom Group er Skandinaviens største nattelivskoncern med mere end 200 barer, bodegaer og natklubber fordelt i Danmark, Norge, Finland og UK

Har 3064 ansatte i Danmark

Havde i 2021 en omsætning på 338 millioner kroner i Danmark

Har 18 barer i Nordjylland fordelt på to i Thisted, 13 i Aalborg, to i Frederikshavn og en i Hjørring rekomgroup.com VIS MERE

Vil gøre en undtagelse

Og mens de unge står med et problem, står 3F og Kurt Frederiksen med et andet; For de har ingen unge medlemmer, som er ansat på beværtningerne.

Derfor kommer der heller ingen henvendelser om snyd, bedrag eller dårlige arbejdsvilkår.

- Vores problem er, at vi ikke har nogen medlemmer, der er ansat på barerne, som henvender sig. Det er virkelig grelt. Problemet, som vi ser det, er, at der er særlig status i at få lov til at arbejde i Gaden, siger Kurt Frederiksen.

Men alligevel rækker 3F en hånd ud, hvis man som ung medarbejder føler sig snydt.

- Vi vil gerne gøre en undtagelse og hjælpe de unge, som har problemer. Så de må gerne kontakte os. Vi ser gerne, at der bliver rettet op på det her. For vi har med en branche at gøre, der har et dårligt ry.

Nordjyske har forelagt kritikken til Rekom Group, men de har ikke yderligere kommentarer i sagen.