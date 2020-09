Corona-ramt: Antallet af flyafgange fra Aalborg beskæres

AALBORG:Flyselskabet DAT (Danish Air Transport) skærer ned på flyvningerne mellem København og Aalborg. Det fremgår af en pressemeddelelse, som onsdag er offentliggjort.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at "som følge af Covid19-nedlukning og dermed stærkt vigende passagertal har DAT besluttet at foretage markante nedskæringer i indenrigstrafikken".

Tiltagene er som følger:

• Afgangen Midtjylland-København lukkes helt ned foreløbig frem til 2 januar.

• Afgangen Aalborg–København justeres til en daglig middagsafgang - men har fortsat fuldt program fredag, lørdag og Søndag.

• Afgangen Bornholm–København reduceres til seks daglige afgange.

I øjeblikket er der tre daglige hverdagsafgange fra Aalborg mod København - men altså fremover bliver det kun en enkelt.

- Vi beklager stærkt de gener, som dette vil medføre for vores passagerer, siger direktør Jesper Rungholm i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi blev lovet en støtte til indenrigsflyvning med tilbagevirkende kraft fra 1. august og agerede efter dette, men vi fik bare en lang – meget lang – næse.

I pressemeddelelsen hedder det videre:

"En rigtig sammensat støttepakke blev vedtaget at et bredt forlig i juni måned, men senere underkendt af EU-kommissionen med Margrethe Vestager i spidsen. De henviser til, at der er ydet almen støtte til alle danske virksomheder og speciel luftfartsstøtte til SAS og snart en reduceret støttepakke til flyselskaber begrænset til beskedne 6 millioner kroner per selskab for resten af året. Den originale støttepakke på 135 millioner kroner ville have sikret, at indenrigsflyvningen kunne opretholdes på et niveau fra før Covid19 krisen og DAT ville have modtaget cirka 7 millioner kroner i støtte alene i august og lidt mindre i september".

DAT oplyser, at nedskæringerne ikke vil medføre afskedigelser i DAT - men det vil betyde, at endnu en gruppe af medarbejdere vil gå på arbejdsdeling i løbet af kort tid.

- Det er ikke muligt for et lille selskab som DAT at bære disse tab på ruterne, og derfor må vi desværre lukke ned til et minimum, mens vi venter på bedre tider, siger Jesper Rungholm.

- Jeg er ekstremt skuffet over dette forløb og den arrogance som EU-kommissionen optræder med overfor yderområderne af Danmark. Åbenbart er Vestjylland eller Bornholm bare ikke særligt vigtige når man sidder i Bruxelles.