Apple advarer mod sikkerhedshul i iPhone og iPad

Alle iPhone- og iPad-brugere opfordres til at sørge for, at deres telefoner og tablets er opdateret til seneste version.

Det sker, fordi man har opdaget to sikkerhedshuller, som blandt andet gør det muligt for andre at tage kontrol over din enhed.

Og Apple føler sig sikker på, at mindst en af dem allerede har været anvendt til dette formål.

- Der er fundet to alvorlige sårbarheder. De to sårbarheder har været ukendte for Apple, og de er blevet misbrugt, fortæller Peter Kruse, der er IT- og sikkerhedsekspert ved CSIS.

Begge problemer skulle dog være løst i den udgave af styresystemet iOS med versionsnummeret 15.6.1, som er tilgængelig nu.

Peter Kruse opfordrer derfor alle Apple-brugere til at opdatere deres udstyr.

- Det kan man lige så godt gøre i dag, siger han.

Og vi gør klogt i at holde mere øje med nye opdateringer, end vi plejer. Sikkerhedsbruddene er nemlig et symptom på verdenssituationen, fortæller Peter Kruse.

- Med den spænding, der er i øjeblikket mellem øst og vest, er der sket en stigning i antallet af sårbarheder, som er kritiske, siger han.

Også andre softwares har været ramt af sikkerhedsbrist i år. Browseren Google Chrome har rettet sikkerhedsbrud fem gange bare i 2022, siger Peter Kruse.

Sårbarhederne bliver misbrugt, inden producenter som Apple og Google har kendskab til, at de findes.

- Det er lige meget, om du bruger Google, Microsoft eller Apple. Der vil løbende opstå sårbarheder i de produkter, og der vil løbende blive frigivet sikkerhedsrettelser. De er vigtige at installere, så snart man kan, siger han.

Det er kun få uger siden, at version 15.6 af styresystemet iOS udkom. Og det er ikke første gang, at Apple har måttet reparere lignende sikkerhedsbrister i styresystemet. Det skete blandt andet i april i år.

/ritzau/