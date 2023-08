Arbejdstilsyn slår hårdt ned - fandt kræftfremkaldende belastninger på nordjysk virksomhed

Der er kræftfremkaldende belastninger, der er er luftvejsbelastninger og der er risiko for fald og snublen.

Så det ser med andre ord alvorligt ud, når man læser den kontrolrapport, som Arbejdstilsynet netop har afleveret efter et tilsynsbesøg, der i mandag blev gennemført hos den nordjyske virksomhed KB Industriservice. Det skriver TV 2 Nord.

De nævnte problemer - og en række andre - har tilsammen givet 13 strakspåbud, og det resulterer i den sureste smiley - en rød af slagsen - til virksomheden.

Virksomhedens ejer Kim Hansen Brunsvig siger til Nordjyske, at han ikke ønsker at udtale sig om Arbejdstilsynets besøg.

Nordjyske har kontaktet Arbejdstilsynet for at spørge nærmere ind til problemerne på virksomheden. Men det har foreløbig ikke været muligt at få en kommentar fra myndigheden.

Laver produktionsudstyr

KB Industriservice er en enkeltmandsvirksomhed, der hører hjemme i Sterup i Brønderslev Kommune. Virksomheden skriver selv på sin hjemmeside, at man er "specialister i at udvikle og producere alt fra maskiner til specialløsninger".

KB Industriservice har egen tegnestue og laver blandt andet produkter som lifte, transportører, swingloadere, fyldeværktøjer og specialmaskiner.

Virksomheden blev etableret tilbage i 1997, og i maj 2023 var der i virksomheden (ifølge CVR-registret) syv ansatte - fordelt på fire årsværk.