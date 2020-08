Arctic Line beholder kontor i Aalborg

AALBORG:Fra nytår 2022 er det slut med den grønlandske sejlads på Aalborg, men det får ikke konsekvenser for selskabets 35 medarbejdere i Royal Arctic Lines administration i Aalborg.

Det oplyser selskabets adm. direktør Verner Hammeken til den grønlandske avis Sermitsiaq.

De 35 medarbejdere er eksempelvis ansat i skibsdrifts-afdelingen og løser økonomi og it-opgaver.

- Der er ingen grund til at skulle flytte dem til Aarhus, siger Verner Hammeken.

I Aarhus har man et kontor, hvor to operationelle medarbejdere og en sælger er ansat.

Mens Aalborg ikke indgår i den fremtidige sejlplan, ser Verner Hammeken ikke grund til at flytte administrationen til Aarhus. Arkivfoto: Matthew David Burnett

Royal Arctic Line besluttede for flere år siden at droppe Aalborg Havn som basishavn til fordel for Aarhus, som fremover skal indgå i den såkaldte Eimskip-samsejlingsplan, som omfatter Nuuk, Reykjavik, Helsingborg og Frederiksstad.

Som konsekvens af selskabets kontraktelige forpligtelser med Aalborg Havn vil denne indgå i sejladsen frem til nytår 2022.

På sigt skal sejlplanen også omfatte en polsk havneby, men så længe containerskibene også skal runde Aalborg, kan de ikke også nå en polsk havn også.

Det er endnu ikke afgjort, hvilken polsk havn sejlruten vil omfatte.