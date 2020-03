Arla har lynende travlt: Der er mælk nok til alle

Der har været en enorm efterspørgsel efter mælk og andre mejeriprodukter hos danskerne, og det har naturligvis givet usædvanlig travlhed hos Arla Foods siden statsministerens udmelding onsdag aften.

- Vi har ligget et godt stykke over niveauet for salg i de seneste dage i forhold til de største højtider jul og påske. Det er gået rigtig, rigtig stærkt. Salget ligger over det dobbelte, at et almindeligt forbrug, siger Bo Svane logistikdirektør hos Arla Foods.

Arla Foods produktion har kørt på fuld blus, og chaufførerne har haft travlt med at levere varer til butikkerne.

- Det sætter sine spor hos os, men heldigvis har vi et stærkt produktionsapparat der kan reagere hurtigt, og som gør vi kan følge med og få fyldt butikkerne op igen med mejeriprodukter, siger logistikdirektøren.

Det har været massiv pres på fra butikkerne, som gerne vil have varer til deres kunder, men Arla har også oplevet, at der har været forståelse for, at alle butikker ikke kan være fyldt op med varer kl. 7 om morgenen.

Det hele er dog ikke rosenrødt, for der er også dele af Danmark som mere eller mindre er lukket ned og lige nu kæmper for at overleve. Det drejer sig bl.a. om cafeer, restauranter, kantiner og andre offentlige institutioner, der normalt også aftager produkter fra Arla.

Der er ingen fare for, at Arla løber tør for mælk.

- Vi har masser af mælk i Danmark. Landmændene producerer godt 5 mia. kg. mælk om året. Der er rigeligt med mælk. Det som er vores udfordring, det er når der som et lyn fra en klar himmel kommer den her efterspørgsel, så kræver det lige et par dage at få sat maskineriet i gang. Jeg er sikker på, at de danske forbrugere vil opleve, at der er masser af mælk på hylderne, siger Bo Svane.

Selv om salget er øget har den økonomiske situation slet ikke være et tema.

- Jeg har været med til mange krisemøder de seneste dage, men vi har overhovedet ikke snakket økonomi. Der har kun været fokus på vores medarbejdernes ve og vel, og hvordan vi håndterer den øgede efterspørgsel efter vores produkter, lyder det fra logistikdirektøren.

Han roser den ekstraordinære indsats som alle ansatte har ydet i den her situation, hvor Arla slet ikke var forberedt på en ekstraordinær situation.

- Vi glæder os bare over, at vi kan være med til at løse den her krise, og vi kan være med til at sikre, at der er fødevarer til de danske forbrugere. Hvis vi kan vise forbrugerne, at der er fyldte hylder og nok mad, så er det med til at give tro på, at det her skal vi nok klare som samfund, hvis vi tager det roligt og arbejder sammen om at løse det, fastslår Bo Svane.