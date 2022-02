Arvinger til excentrisk milliardær taber penge på kendt gods

MARIAGERFJORD:I 2020 kunne arvingerne til den kendte danske finansmand og milliardær Alex Brask Thomsen - i selskabet Brask Thomsen Stiftung - efter flere år med røde tal på bundlinjen konstatere et overskud på driften af Overgaard Gods.

5,1 millioner kroner efter skat.

Men efter to væsentlige fejl ved indregning og måling må arvingerne nu se overskuddet reduceret til bare 387.000 kroner. Det fremgår af et revideret årsregnskab.

Og som om det ikke var nok, må arvingerne i år konstatere et underskud på godset, der ligger lige syd for indsejlingen ved Mariager Fjord.

I 2021 er det de store fald i svinepriserne, der gør ondt på godset.

Overgaard Gods er en af landets største landbrugsbedrifter med en stor svineproduktion, planteavl, en ny vindmøllepark samt handel med korn og gødning.

De faldende svinepriser betød således, at godset kom ud af 2021 med et underskud efter skat på 2,3 millioner kroner.

Tjener penge på nordjysk skov

Når man taber penge på hver gris, man producerer, fordi grisen er dyrere i foder og andre omkostninger end det, man kan få for den, så er det en skidt forretning at udvide produktionen.

Men netop i år har Overgaard Gods haft som strategi at udvide produktionen, så man i løbet af året er kommet op på at producere 57.000 30 kilos-grise om året.

Mens svineproduktionen har givet et underskud på cirka fem millioner kroner, har renteændringer på godsets store beholdning af obligationer medført en negativ kursregulering på to millioner kroner.

- Årets resultat opfylder ikke forventningerne som udtrykt i ledelsens årsberetning for 2020, og anses derfor for værende mindre tilfredsstillende, skriver ledelsen i regnskabet.

- Forretningsområdet griseproduktion har været påvirket af den udfordrende cocktail, lave priser på afsætningen af grise og høje priser på foder, lyder det videre.

I det nye år forventer ledelsen et overskud på mellem 6,5 millioner kroner og 9,5 millioner kroner, hvilket i så fald vil være det bedste resultat i flere årtier.

Årets underskud på Overgaard God opvejes dog af overskud i to andre selskaber, som også er ejet af Brask Thomsen Stiftung.

Dels er det et overskud på 3,1 millioner kroner i Overgaard Avlsgaard A/S, der står for markdriften på Overgaard Gods' marker.

Og så er der overskud på 1,6 millioner kroner i Dan Mark Skov A/S, der ejer Dronninglund Storskov.

Så samlet set kommer arvingerne til Brask Thomsen ud med et lille overskud på sine nordjyske besiddelser.

Egenkapitalen for de tre selskaber tilsammen er på 239,5 millioner kroner, hvor Overgaard Gods A/S alene står for de 197 millioner kroner.

Overgaard Gods er en af landets største landbrugsbedrifter med en stor svineproduktion, planteavl, en ny vindmøllepark samt handel med korn og gødning. Ejerne har også selskaber med markdriften omkring godset samt ejerskab af Dronninglund Storskov. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Bevis på rigdom

Overgaard Gods lå tidligere i Mariager Kommune, men efter kommunesammenlægningerne i 2007 kom godset til at ligge i Randers Kommune og Region Midtjylland.

Der er dog under fire kilometer til kommune- og regionsgrænsen.

Finansmand Alex Brask Thomsen, der er i 1950'erne etablerede først Kreditbanken og siden Finansbanken - som han solgte til Jyske Bank - købte i 1984 Overgaard Gods.

Hvorfor han overhovedet købte godset, forklarede han i 1997 til Jyllands-Posten:

- Jo, ser De. Jeg har en ganske pæn formue. Men den er for størstedelens vedkommende placeret i en fond i Liechtenstein. Det eneste, jeg har at kigge på til daglig, er en stak depotkvitteringer, og de fylder ikke ret meget. Det gør Overgaard derimod. Her kan man se, hvad man har.

Alex Brask Thomsen slog også fast, at godset ikke var et filantropisk foretagende.

- Det er en forretning, der skal give overskud, sagde han.

Alex Brask Thomsen ville have noget, der kunne bevise hans rigdom, der ellers var placeret i værdipapirer, derfor købte han i 1984 Overgaard Gods, der er en af landets største landbrugsejendomme. Arkivfoto: Erik Jepsen.

I 1992 tilbød den excentriske finansmand Københavns Kommune 250 millioner kroner for at få omdøbt Nørrebrogade til Alex Brask Thomsens Gade. Københavns Kommune afviste dog tilbuddet.

Alex Brask Thomsen døde i sit hjem i Schweiz i 2005, mens Overgaard Gods ejes af selskabet Brask Thomsen Stiftung, der er hjemmehørende i Liechtenstein.

Historien om Overgaard Gods strækker sig helt tilbage til 1500-tallet, og godset har gennem tiden haft flere prominente ejere. Mest kendt er nok den legendariske frihedskæmper og industrimand Flemming Juncker.

Han overtog godset i 1938, men måtte på grund af dårlig økonomi sælge godset i 1984.