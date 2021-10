At svare på denne måde er skræmmende

Det kommer næppe som et chok for nogen, at politikere er mestre i at undlade at svare på de spørgsmål, de bliver stillet. Der skal efterhånden en del til, før den slags vækker opsigt.

Ikke desto mindre lykkedes det for Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, da han for nyligt deltog i Debatten på DR2. Her blev ordføreren spurgt, om det nogensinde kan være legitimt, at en regering fortsætter en praksis, som den ved er ulovlig?

Det ville Christian Rabjerg Madsen ”ikke gå ind i,” lød det første svar. Så værten, Clement Kjersgaard, prøvede igen.

- Hvis en regering bliver klar over, at en praksis ikke har lovgrundlag og dermed er ulovlig, kan det så nogensinde være legitimt at fortsætte med at begå ulovligheder?

Igen bøjede Christian Rabjerg Madsen af. Han henviste til, at spørgsmålet rammer ind i sagen om aflivning af samtlige danske mink – en sag, som lige nu behandles i den såkaldte minkkommission.

Derfor ville han ikke svare på spørgsmålet.

Det virker ellers som et simpelt spørgsmål, som der kun bør være ét svar på. I hvert fald hvis man sværger til en velfungerende retsstat som den danske.

Men her står ordføreren for et regeringsbærende parti på landsdækkende tv og vil ikke svare på, hvorvidt det principielt set er i orden, at regeringen begår noget, som den ved er ulovligt.

Det er ikke blot pinligt. Det er skræmmende.

At politikere i stadig højere grad får styret deres talestrøm af spinmanualer, har i forvejen sat den politiske debat og substans på prøve.

Men når en politisk ordfører for landets største parti unddrager sig at svare på det mest åbenlyse for enhver, er der efterhånden ikke noget at sige til, at politikerleden i dette land lever i bedste velgående.

Den fødes og næres af den type svar, som Christian Rabjerg Madsen leverede i Debatten på DR2.

At Clement Kjersgaards spørgsmål relaterede sig til minksagen, er åbenlyst. Minkkommissionen er lige nu i fuld gang med at kulegrave sagen med særligt fokus på den manglende lovhjemmel, da regeringen 3. november besluttede sig for at aflive 17 millioner mink – og lægge et helt erhverv i graven.

Den kommission skal selvfølgelig have lov til at gøre sit arbejde. Men det burde ikke afholde folkevalgte politikere fra at være tydelige i deres tilgang til retsstaten. Alt andet er at tale ned til alle os andre.

Den principielle skillelinje i debatten om minksagen er i øvrigt klar. Det afgørende er ikke, om man er rød eller blå, men om man mener, at retsstatsprincippet er ufravigeligt eller ej.

Svaret burde være simpelt.