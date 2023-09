Avas led kæmpe tab - nu sælger de ud

En af de helt store vognmandsforretninger, Aalborg Vognmandsforretning, Avas, har solgt en del af sin forretning fra - med virkning fra fredag 1. september.

Det sker efter et hårdt 2022 med 19 millioner kroner i underskud. Samtidig var hele formuen spist op.

Derfor blev en redningsplan sat i værk.

Jan Kjeldgaard, eneejer og direktør i Avas, beliggende i Bouet, Nørresundby, har således valgt at køre videre med kerneopgaven, som er kranarbejde, specialtransport samt asfalt-sideudlægning.

Alt andet er solgt fra.

- Så Avas eksisterer fortsat, konstaterer Jan Kjelgaard, der tilføjer, at han ser frem til at betjene såvel nuværende som nye kunder.

Her er køberen

Der har ellers været spekulationer i branchen om, hvorvidt hele Avas ville overleve - eller inden da blive solgt - efter et regnskabsår med en konklusion om, at der var usikkerhed om virksomhedens videre drift.

Selskabets kortsigtede likviditet er stram og væsentligt begrænset, skrev selskabets revisor.

Det er den ikke længere. Avas har i dag 60 ansatte, og Jan Kjelgaard påpeger, at virksomheden kører i bedste velgående med masser af opgaver.

- Det har vi sådan set gjort hele tiden, siger han.

Men nu er container- og asfaltafdelingen solgt fra.

Det er en vognmand i Aalborg, Vognmandsforretningen Erik Duus A/S, der er er køber - med dertil hørende materiel - og medarbejdere.

- Det er med til at sikre, at kunderne fremadrettet bliver betjent på samme måde som hidtil, blot af Erik Duus A/S, siger Jan Kjelgaard.

Medarbejdere følger med

Siden Erik Duus etablerede sin vognmandsforretning i 1997, har han løbende udvidet aktiviteten ved opkøb samtidig med drift af grusgrave.

Forretningen omfatter i dag blandt andet tipbiler, kranarbejde, grab kørsel, blokvogn, container- og asfaltkørsel jorddeponi og affaldsplads.

- Der er således tale om udvidelse af virksomheden på forretningsområder, som betjenes i forvejen, men udvides betydeligt i omfang. Den overtagne kundekreds vil blive betjent på samme gode måde, som sælger har gjort i årevis, da vi overtager de medarbejdere, der har været beskæftiget i denne del af forretningen.