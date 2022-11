Bæredygtig opfindelse: Sådan sparer feriehusudlejer 7000 plastposer årligt

VORUPØR:I uge 42 tog Feriepartner i Vorupør et nyt skridt for at mindske klimaaftrykket i feriehusbranchen.

Den lokale feriehusudlejer erstatter nemlig nu den eksisterende plastemballage med linnedposer af genanvendeligt stof. På den måde spares miljøet for 7000 plastikposer om året.

Siden 2019 er antallet af gæster, som forventer bæredygtige og miljøvenlige forhold på deres ferie, vokset. Sådan lyder konklusionen i VisitDenmarks seneste Image- og Potentialeanalyse fra 2022. En udvikling, der også mærkes hos Feriepartner Thy og Limfjorden.

Fra uge 42 udrullede den lokale feriehusudlejer i fællesskab med landets 27 øvrige Feriepartner-bureauer en helt ny type emballage af genanvendeligt materiale, som kan spare miljøet for betydelige mængder af plast og dermed mindske CO2-aftrykket.

- Vi uddeler sammenlagt omkring 7000 linnedpakker årligt til vores gæster, så i løbet af en femårig periode kan vi spare kloden for hele 35.000 plastikposer, fortæller Jonas Foged Holm, der er salgschef hos Feriepartner Thy og Limfjorden.

Den nye, genanvendelige emballage er udviklet i tæt samarbejde med De Forenede Dampvaskerier, som leverer linnedpakker til en stor del af feriehusbranchen i Danmark. Ambitionen med samarbejdet er på sigt, at stofemballagen skal udrulles i hele kystturismen:

- I dag leverer vi linnedpakker til en stor del af feriehusbranchen, og det er ambitionen, at overgangen til stofemballage skal tilbydes til hele branchen fra 2023. Lykkes dette, kan vi i fællesskab spare miljøet for op mod 3,3 millioner plastikposer over de næste fem år, fortæller Andreas Nyborg, som er divisionsdirektør hos De Forenede Dampvaskerier.

Det nye emballagetiltag er blevet testet med positive resultater siden foråret 2022, hvor tre af Feriepartners lokalbureauer har cirkuleret 3000 stofposer med de udleverede linnedpakker.