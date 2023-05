Bag lukkede døre pønser vognmænd på deres næste træk

NORDJYLLAND:De er gået i tænkeboks.

Vognmænd fra hele landet har lige nu trykket på pauseknappen.

Det sker efter mandag 15. maj, da vognmænd spærrede tilkørsler til motorveje for at vise deres vrede over en kommende km-afgift.

Fiskekuttere fyldte i Frederikshavn og Hirtshals Havn, og landmænd havde fundet deres traktorer frem - alt sammen for at vise utilfredsheden med afgiften og lovforslaget, der vedtages 1. juni.

Det skabte kødannelser 15. maj, men også tommel-op fra en del bilister.

Km-afgiften betyder, at specielt de små og mellemstore vognmandsforretninger kan få det svært, lyder det fra branchen.

Kun en udtaler sig

Derfor er de også i stort flertal i oprørsgruppen. Eller Opråb, som de kalder sig på Facebook.

Hvad planerne går ud på, sker bag lukkede døre i øjeblikket i et nedsat udvalg, der består af syv personer.

Udvalget blev nedsat efter et stormøde lørdag.

Talsmand for gruppen, advokat Jakob Formand, forklarer, at han er ene mand om at udtale sig på gruppens vegne, for det er vigtigt, at der nu kommer ro på.

- Gruppen skal have ro og tid til at organisere sig. De skal have et overblik, siger han.

Men der er ingen tvivl om, at aktionerne fortsætter.

Fiskere er sejlede ud for at ligge i vejen for færgetrafikken. Foto: Lars Pauli

For hver kørt kilometer

Første gang var foran Christiansborg Slotsplads 4. april, da flere end 100 lastbiler var i en koordineret demonstration mod afgiften.

Oprøret kommer på baggrund af en vejafgift, som SVM-regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet vil pålægge lastbiler fra 2025.

Vognmænd skal fra da af betale i gennemsnit 1,3 kroner pr. kørt kilometer.

Lovforslaget er en del af den grønne omstilling frem til 2030.

Afgiften kan vognmænd nemlig slippe delvist fra, hvis man køber el-lastbiler og dermed sparer udledning af CO2.

Går ud over de små

Men afgiften er så dyr og så besværlig at administrere, at især de små og mellemstore vognmandsforretninger kan få svært ved at klare sig, lyder det fra branchen.

Desuden påpeger vognmænd, at afgiften rammer skævt, så vognmænd der bor langt fra alt helt naturligt skal køre flere kilometre end dem, der ikke gør.

For den enkelte vognmand kan der være tale om en ekstraregning i millionklassen. C.M. Transport i Nørresundby har tidligere anslået over for Nordjyske, at de vil skulle betale 8,2 mio. kr. ekstra om året.

Og at den eneste mulighed er at sende regningen videre til kunderne.

Desuden påpeger branchen, at der ikke er el-lastbiler nok og kun én ladestander i hele landet lige nu.