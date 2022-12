Bager er bekymret over sløjfet helligdag: Kan koste ham over 10.000 kroner

AALBORG:Den nye SVM-regering planlægger at droppe en helligdag, og det bliver formentlig store bededag.

Det betyder, at danskerne vil få en fridag mindre om året fra 2024. Det gør sig også gældende for Henrik Bakgaard, der driver Vejgaard Bageri sammen med sin kone Trine Bakgaard.

Vejgaard Bageri holder - en smule utraditionelt - lukket på helligdage og i weekender i modsætning til mange af sine konkurrenter. Men det er ikke den ekstra arbejdsdag, der er et problem for bageren.

Det er til gengæld udsigten til en lavere omsætning.

Henrik Bakgaard er bekymret for, hvordan kunderne vil reagere på inddragelsen af deres fridag.

- Da jeg var barn, var hvederne noget, vi som familie hyggede os med torsdag aften, fordi ingen skulle op på arbejde eller i skole dagen efter. Jeg tror helt sikkert, at sløjfningen af store bededag som helligdag vil påvirke hvedesalget i en negativ retning, siger Henrik Bakgaard.

Vejgaard Bageri har - på grund af sine utraditionelle åbningstider - historisk set kun solgt hveder om torsdagen frem til middag. Alligevel vurderer bageren, at han i det korte tidsrum sælger "et par tusinde hveder".

Henrik og Trine Bakgaard er indehaverne af Vejgaard Bageri. Arkivfoto: Torben Hansen

Med en stykpris på otte kroner er det et samlet omsætningsbeløb på langt over 10.000 kroner, der er på spil.

- Det skal selvfølgelig have lov til at komme an på en prøve, men det er min forudsigelse, at hvedesalget vil dykke, siger Henrik Bakgaard.

Bagværket er kommet for at blive

Bekymringen står Henrik Bakgaard ikke alene med.

Hos formanden i brancheorganisationen for de danske bager- og konditormestre (BKD), John Jønsson, var telefonen rødglødende, da nyheden kom ud. Et større antal af organisationens 600 medlemmer var bekymrede for, at branchens "store hvededag" ville gå i glemmebogen.

Først var formanden også selv oprørt. Men oprørskheden er siden blevet erstattet af optimisme.

- I mine 57 år har vi altid fået hveder i forbindelse med store bededag. Sammenhængen mellem brødet og helligdagen er indprentet i danskernes bevidsthed, siger John Jønsson.

- Med andre ord skulle vi som bagere være nogle dårlige forretningsfolk, hvis vi ikke bliver ved med at gøre opmærksom på vores produkt i forbindelse med store bededag.

John Jønsson, formand for Bager- og Konditormestre i Danmark, har selv et bageri på Amager. Her sælger han hvert år omkring 2600 hveder i forbindelse med store bededag. PR-foto: Rico Feldfoss

Bag bagerne er en stor industri, som har interesse i at bevare salget fra "store hvededag". Og med over 600 forretningsenheder på landsplan er formanden sikker på, at bagværket ikke vil gå i glemmebogen.

Faktisk hælder han mod, at hvedesalget bliver endnu større.

- Helligdagen forsvinder ikke, selvom den ikke fremgår af kalenderen. Nu hvor folk ikke længere har fri om fredagen, kan det tænkes, at familier vil spise hveder til aftensmad. På den måde ender branchen med at sælge flere hveder over flere dage, siger John Jønsson.

Store bededag står først til at blive afskaffet som helligdag fra 2024.

Ærgerligt med traditionerne

Tilbage i 90'erne stod Henrik Bakgaard i lære, og dengang kunne hans læreplads nemt afsætte 20.000 hveder omkring store bededag.

De dage er ovre, efter supermarkedskæderne har gjort deres indtog på hvedebrødsmarkedet.

For bageren handler diskussionen om store hvededag som helligdag i sidste ende ikke om kroner og ører fra hvedebrødssalget.

- Det, som jeg synes er mest ærgerligt, er, at vi har svært ved at holde fast i vores traditioner i Danmark. Flere og flere af vores traditioner falmer, og det er ærgerligt, siger Henrik Bakgaard.