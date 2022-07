Bagerbrødre er gået konkurs

Farsø Bageri er gået konkurs. På skiltene i udstillingsvinduet står der: "Kære Farsø og Vesthimmerland. Det er med vand i øjnene og klump i halsen, at vi skriver dette opslag. Farsø bageri har i dag haft sidste åbningsdag. Vi har afleveret en konkursbegæring til skifteretten i fredags. Grunden kan findes i en stor skattegæld ovenpå corona, som vi ikke kan betale. Vi har været i Farsø i 11 år og har hver dag været utroligt glade for at være jeres lokale bager. Tak for alt. Farsø. Tusind tak for jeres utrolige støtte gennem tiden. Knus fra Team Farsø Bageri: Michael, Peter og Henrik." Foto: Torben Hansen