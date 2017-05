Bank-aktier til salg

Jyske Bank vil af med aktiepost på 38 procent i Nordjyske Bank

NØRRESUNDBY: Efter måneders usikkerhed har Jyske Bank nu sat sin aktiepost på næsten 40 procent i Nordjyske Bank til salg.

- Vi blev bedt om at hjælpe med at få sammenlægningen af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank på plads, og den proces er nu afsluttet, siger administrerende direktør Anders Dam fra Jyske Bank.

Jyske Banks store aktiepost i den nordjyske lokalbank stammer fra 2015. Her hjalp Jyske Bank Nordjyske Bank med at finansiere overtagelsen af Nørresundby Bank ved at købe for 700 millioner kroner nye aktier i Nordjyske Bank, som de gamle aktionærer ikke ville røre.

- Der er tale om en overraskende og bastant udmelding, som åbner et strategisk spil om det fremtidige ejerskab til Nordjyske Bank, siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

Han mener, at Nykredit-koncernen, som er på vej mod en børsnotering, kan være køber til Jyske Banks aktiepost.

- Vi har ingen fastlåste holdninger til hvem, der kan være køber til vores aktier, bare prisen er i orden, siger Anders Dam.

Hos Nordjyske Bank nedtoner både administrerende direktør Claus Andersen og bestyrelsesformand Mads Hvolby konsekvenserne for kursen på bankens aktier.

- Jyske Bank vil jo ikke sælge for enhver pris, siger Claus Andersen.