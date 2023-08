Bank tjener en milliard i Nordjylland: - Vi er meget tilfredse

NORDJYLLAND:Nordjyske Bank - der er en del af Ringkjøbing Landbobank - har i dag offentliggjort sit regnskab for første halvår af 2023. Overskuddet efter skat lander på næsten en milliard kroner.

Banken oplever fortsat høj vækst og har aldrig haft flere kunder end nu. Det betyder blandt andet, at indlån er steget med 10,1 procent de seneste 12 måneder og nu for første gang har rundet 50 milliarder kroner. Bankens udlån er i samme periode steget med 7,1 procent og lyder nu på knap 50 milliarder kroner.

- Vi er meget tilfredse med den store tilgang af kunder, som vi fortsat oplever i banken, siger bankdirektør Claus Andersen fra Nordjyske Bank i en pressemeddelelse.

- Men vi forholder os også ydmygt til den vækst, vi har oplevet de seneste år. Derfor ansætter vi nye medarbejdere og investerer i nye it-løsninger, og vi har et klart mål om at bibeholde vores høje kundetilfredshed.

Stigende rente kan mærkes

Claus Andersen siger uddybende, at det generelt er de stigende renter på realkreditlån og banklån, som sætter sit præg på kundernes økonomi i øjeblikket. Danmarks Nationalbank har senest igen i sidste uge hævet renten, og den samlede rentestigning lyder nu på 3,95 procent fordelt på ni rentestigninger siden juli 2022.

- Vi oplever generelt, at nordjydernes økonomi er robust, og at rentestigningerne kan absorberes. Men det er klart, at den nordjyske økonomi ikke er immun overfor de stigende omkostninger, og at der i mange tilfælde skal prioriteres anderledes. Det vigtigste lige nu er dog, at vi fortsat har en høj beskæftigelse, da det er med til at holde hånden under nordjydernes økonomi, pointerer han.

Den stigende rente betyder, at danske og udenlandske banker nu for første gang i mange år kan opnå en indtægt på kundernes indlån. Men den stigende renter kommer også kunderne til gavn. Nordjyske Bank har nemlig introduceret en højrentekonto med mulighed for en indlånsrente på op til 2,75 procent, og den mulighed er der allerede mange nordjyder og nordjyske virksomheder, der har benyttet sig af. Højrentekontoen står i skarp kontrast til den negative rente på indlån, som kunderne oplevede for bare 12 måneder siden.

- Vi er tilfredse med udviklingen

De stigende indtægter og en omkostningsstigning på 8 procent betyder, at bankens basisresultat lander på 1.324 millioner kroner. Resultat efter skat bliver på 980 millioner kroner - mod 707 millioner kroner året før. Bundlinjen skal ses i sammenhæng med nedskrivningerne, som fortsat ligger på et rekordlavt niveau. Kreditkvaliteten er nemlig så god, at nedskrivningerne for første halvår 2023 kun lyder på en million kroner:

- Vi er meget tilfredse med udviklingen i banken – både hvad angår tilgang af nye kunder og den heraf følgende vækst, og hvad angår kundernes robuste økonomi. Vi kniber os lidt i armen, når vi kigger på nedskrivningerne, men sigtbarheden er fortsat lav, og vi har en klar forventning om, at nedskrivningerne kommer til at stige. Derfor bibeholder vi en buffer til fremtidige nedskrivninger i form af et ledelsesmæssigt skøn på 843 millioner kroner, forklarer Claus Andersen.

Bankens samlede forventninger til 2023 bliver med afslutning af første halvår 2023 præciseret til toppen af de udmeldte intervaller på 2.300-2.650 millioner kroner i basisresultat og et resultat efter skat i intervallet 1.700-2.000 millioner kroner.