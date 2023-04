Bank trækker stikket til filial efter kun to år

FREDERIKSHAVN:- Der bliver tale om en stor satsning, lød det fra Sydbanks område-direktør Claus Starbæk i Nordjyske for et par år siden, da Danmarks tredje største bank skulle åbne sin nordligste filial i Frederikshavn.

Men nu trækker banken stikket på Saltebakken i rødspættebyen.

Sidste åbningsdag er fredag 28. april ind til kl. 16.

Årsagen er, at den fysiske filial bliver brugt mindre og mindre, så det giver "ikke længere mening for Sydbank at holde liv i bank-kvadratmeterne i Frederikshavn", lyder det fra Sydbanks presse-afdeling.

Claus Starbæk, områdedirektør, Sydbank Nordjylland. PR-foto.

Nordjyske har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Claus Starbæk - blandt andet for at høre, om der fortsat er job til filialens ansatte andre steder i koncernen - men han er travlt optaget af møder.

Rekord-resultat

I forbindelse med lukningen af filialen, oplyser Sydbank, at man lancerer et nyt mødekoncept, hvor rådgiverne kommer ud til kunderne - i stedet for, at kunderne kommer til banken.

- Vi tilpasser os kunder og markedssituationen og må konstatere, at kunderne i Frederikshavn ikke har behov for at komme så meget fysisk i filialen. Vi har derfor kastet kortene op i luften og prøver et mødekoncept i Frederikshavn, som er relativt nyt for os – nemlig, at vi kommer derhen, hvor det passer ind i vores kunders hverdag – på private adresser eller fx i frokostpausen, citeres Claus Starbæk for at sige i pressemeddelelsen.

Han påpeger, at et fysisk bankmøde i en filial for mange er det mest naturlige - og det vil der være mulighed for i den store filial på Østre Havn i Aalborg.

Sydbanks resultat på 1.901 mio. kr. ved koncernens seneste årsregnskab var det bedste resultat i bankens historie.