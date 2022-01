Bankens gode tilbud varede under et år. Sikken en overraskelse

I en regnvejrstung måned i 2021 flokkedes titusindvis af danskere til en ny, storsatsende bank for at undslippe negative renter.

Ja, faktisk væltede det ind med kunder, lød det fra bankdirektøren, Peter Smith, som i bedste Lars Larsen-stil netop var stået frem med et godt tilbud:

Slip for at betale negative renter af beløb op til 250.000 kroner, hvis du sætter dine penge ind hos os. Og nærmest endnu bedre: Få en rente på 0,5 procent af op til 50.000 kroner resten af 2021.

Direktøren afviste pure, at der var tale om et kortvarigt reklamestunt for at lokke kunder til.

- Det ville være lidt åndssvagt, hvis vi gik ud med en melding og ændrede den dagen efter. Vores ambition er, at vi kommer til at holde fast i vores grænser i lang tid, lød det.

Nu viser det sig, at ”lang tid” i bankverdenen øjensynligt betyder lige knap et år. Fra 1. april indfører Lunar Bank nye takster med negative renter, der minder om langt størstedelen af de resterende danske bankers.

Den sidste bastion er faldet.

Så hvad mon de titusindvis af kunder, som lod sig lokke af slagtilbuddet, tænker nu? Troede de virkelig, at de kunne undslippe de frie markedskræfter? Og hvad med bankdirektøren Peter Smith, der tilbage i maj mente, at bankerne skyder sig selv i foden ved at opkræve negative renter af almindelige mennesker?

Har han og Lunar Bank ikke lige gjort det samme?

At drive bank i Danmark er et privilegie, som kræver ansvarlighed og respekt for andre menneskers penge. Ikke hurtige tilbud med løfter om at gøre tingene stik modsat det etablerede establishment - for så blot få måneder senere at vende på hælene.

Den slags pynter ikke i en branche, der i forvejen kæmper med sit renomme og et folkeligt stempel som grådig.

Bankerne er private virksomheder, der må sætte deres priser, som de vil. Og som i øvrigt selv betaler for at opbevare penge i Nationalbanken. Det er netop deres argument for, at de selv pålægger kunderne negative renter.

Men når man som Lunar Bank i frisk og drilsk opkomlinge-stil skoser de andre i klassen for at sende regningen videre til kunderne – for så selv at gøre præcis det samme – bliver man som iagttager en smule træt.

Og de 25.000 nye kunder, som alene i maj sidste år skiftede til Lunar Bank, må blive endnu trættere.

Moralen i historien er, at det er yderst svært at undslå sig den virkelighed, vi alle sammen er en del af. Du kan forsøge at finde smutveje, men de lukker alle som regel. Også i bankverdenen, hvor prisforskellene er cirka lige så små som prisen på benzin og diesel fra tankstation til tankstation.

Det interessante er, at minusrenterne på opsparing i bankerne faktisk kan vise sig at være ulovlige. Det vurderer jurister hos Forbrugerombudsmanden, som fra flere sider opfordres til at få negative renter afprøvet ved en domstol.

Konsekvenserne kan være vidtrækkende for både banker og kunder.