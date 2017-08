Bankernes tab på landbruget vokser med 1,3 milliarder

KØBENHAVN: Bankernes tab på de danske landmænd steg i 2016 med næsten 60 procent til 3,5 milliarder kroner, skriver Finans.

Det er en stigning på 1,3 milliarder kroner på et år. Dermed har bankerne i alt tabt 12,2 milliarder kroner på dansk landbrug, siden landbrugskrisen begyndte i 2009.

Det viser Finanstilsynets nye opgørelser over udviklingen i bankernes økonomi i 2016.

Den eksplosive stigning i landbrugstabene skyldes, at erhvervet i perioden 2014-2016 blev ramt af lavkonjunktur. Det forværrede problemerne på mange gårde, der i forvejen var kriseramte.

- Lavkonjunkturen i 2014-2016 gjorde det nødvendigt for bankerne at tilføre de nødlidende bedrifter endnu mere likviditet.

- På en del bedrifter har bankerne sagt stop og valgt at realisere tabene, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Landbrugets Rådgivningscenter, Seges.

I de fleste tilfælde, hvor bankerne har realiseret tab, er de kriseramte gårde efterfølgende solgt videre til andre landmænd.

De kan drive gårdene videre med en lavere gæld og får dermed bedre muligheder for at opbygge en sund økonomi.

- Der har i 2016 i banksektoren generelt været et større antal lukninger og restruktureringer i landbruget, hvor et stigende antal bedrifter er blevet lukket, fordi de ikke har kunnet klare sig.

- Den proces har vi også deltaget i, siger Henrik Hoffmann, kreditchef i Danske Bank, til Finans.

Sydbank tog sidste år et tab på landbruget på 760 millioner kroner. Dermed er Sydbank den bank, der skruede mest op for landbrugstabene.

Ud over at afvikle ikke-levedygtige landbrug brugte banken en halv milliard kroner på at hjælpe effektive, men dybt forgældede landmænd. Det skete ved at konvertere en del af deres gæld til ansvarlig kapital.

/ritzau/