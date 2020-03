Bar-koncern i Jomfru Ane Gade sender medarbejdere hjem

Koncernen Rekom, der driver mere end 90 barer og natklubber i hele landet, har lukket ned for sine aktiviteter i Danmark og sendt over 2000 medarbejdere hjem med lønkompensation.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse - se den her (pdf-fil).

Rekom ejer 10 beværtninger i Jomfru Ane Gades, og her har medarbejderne været sendt hjem siden i torsdags.

I Jomfru Ane Gadehar Rekom 150-200 løst ansatte. Kun 15 er fastansatte.

I en meddelelse til pressen siger direktør i Rekom Adam Falbert, at koncernen "gør alt, hvad vi kan for at holde på alle vores medarbejdere. Virkeligheden er bare, at så længe alle vores barer og natklubber holder lukket, så tjener vi ingen penge," siger han.

Derfor har Rekom valgt at benyttes sig af den aftale om lønkompensation, som regeringen og arbejdsmarkedets har indgået.

Det betyder, at alle ansatte - både på fuldtid, deltid og timelønsansatte - bliver sendt hjem med fuld lønkompensation.