Bedre end nogensinde: Mors er nummer to i erhvervsvenlighed

THY-MORS:Danmarks næstbedste erhvervskommune. Det er en titel, som Morsø Kommune kan pryde sig med det næste års tid.

Morsø Kommune er således kun overgået af Vejen Kommune, mens Ikast-Brande Kommune, der har taget førstepladsen hele 11 gange tidligere, ligger nummer tre i årets undersøgelse.

Og det er noget af et højdespring for Limfjordsøen, der i sidste års undersøgelse kom ind på listen som nummer 11 på landsplan. Til sammenligning er Thisted Kommune røget af par pladser nedad, fra nummer 13 på landsplan sidste år til nummer 19 i år.

- Jeg ved, at kommunen altid har erhvervslivet øverst på dagsordenen, det mærker vi hver dag. Men at de stormer frem og nærmest indtager hele den her undersøgelse, det må jeg alligevel sige, at jeg ikke havde set komme. Det gør mig rigtig stolt, siger Tage Odgaard Nielsen, som er direktør hos Frontego A/S og formand for DI Thy/Mors.

Aldrig set før

Morsø Kommune ligger nummer et i kategorien ”Uddannelse”, og kommunen tager ligeledes titlen som årets digitale kommune. I kategorien "Sagsbehandling" er Morsø også bedst.

Morsø Kommune vinder altså tre ud af i alt 10 kategorier, og det er kommunens bedste resultat i undersøgelsens historie.

Borgmester i Morsø Kommune Hans Ejner Bertelsen (V) er selvsagt godt tilfreds med undersøgelsen resultat:

- Når man kigger de 10 parametre igennem, og vi kommer ud med tre førstepladser, en tredje- og en fjerdeplads, så synes jeg, vi scorer utrolig flot. Jeg er glad for, at når man ser på dialog med virksomhederne, sagsbehandling, uddannelse og erhvervsvenlighed, hvor virksomhederne anbefaler at bruge os, det viser, at den indsats, vi har gjort fra kommunen for at bakke op om erhvervslivet, den har båret frugt, siger Hans Ejner Bertelsen.

Erhvervskultur i Thisted Kommune

I Thisted Kommune er sagsbehandlingstiden steget det seneste år. Kommunen får dog flotte anmeldelser fra de adspurgte virksomheder, hvilket placerer kommunen på en samlet 11. plads i den kategori.

Thisted Kommune har desuden topplaceringer i digitale rammer, hvor de er sjettebedst i Danmark. Samme placeringer har de i den kategori, som handler om skatter, gebyrer og erhvervsarealer. I information og dialog mellem kommune og erhvervsliv, kommer Thisted ind som nummer 19 blandt de 93 kommuner, som indgår i undersøgelsen.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) er godt tilfreds med Thisted Kommunes placering.

- Jeg er vældig godt tilfreds. Jeg hæfter mig ved, at det er utrolig tæt i toppen. Fra 2019 til 2022 holder vi os indenfor top 20, og går vi tilbage til perioden mellem 2013 til 2018, svinger vi fra plads nummer 50 til 92. Så jeg synes, vi holder kadencen, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer:

- For eksempel tager kategorien vedrørende sagsbehandlingstiderne ikke højde for, hvor mange sager, en kommune får ind. I Thisted Kommune behandler vi utroligt mange byggesager, og alligevel ligger vi i toppen på sagsbehandlingstid, så det kan vi godt være tilfredse med.

Halter bagefter på infrastruktur

”Infrastruktur og transport” er da også den kategori, hvor både Thisted Kommune og Morsø Kommune ligger rigtig tungt, som henholdsvis nummer 75 og 85.

- Infrastruktur er en svær nød at knække. Der er forhold her i området, hvor vi aldrig kommer til at kunne måle os med de store byer. Det gælder blandt andet cykelstier og offentlig transport. Men vi kan helt sikkert rykke os i en positiv retning, og det skal vi også, hvis vi skal følge med tiden, siger DI-formand Tage Odgaard.