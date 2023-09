Beierholm køber Nordjyskes tidligere domicil

Revisions- og rådgivningsvirksomheden Beierholm flytter sit hovedkontor til Aalborg Øst.

Her har Beierholm købt Nordjyskes tidligere domicil på Langagervej.

En kombination af opkøb og organisk vækst har betydet, at Beierholm i løbet af de seneste seks år har fordoblet antallet af medarbejdere.

Derfor er det nuværende hovedkontor på 4400 etagemeter på Voergårdvej i Aalborg-forstaden Skalborg blevet for trangt.

- Vi har i en længere periode afsøgt markedet for erhvervsejendomme i og omkring Aalborg. Qua vores størrelse og ambitioner om fortsat udvikling af vores rådgivningsforretning, har det været udfordrende at finde de rette fremtidssikrede rammer, siger direktør i Beierholm Søren V. Pedersen i en pressemeddelelse.

Med flytning til de 7400 etagemeter store lokaler på Langagervej 1 skabes der ifølge direktøren plads til at fortsætte den positive udvikling i fremtiden.

- Vi rykker nu tættere på Universitet og placerer os i Nordjyllands største erhvervsområde, og vi flytter ind i, hvad vi – i en nordjysk kontekst – vel godt kan kalde en ikonisk bygning, som igennem mange år har huset regionens store mediehus, fortsætter Søren V. Pedersen.

Nordjyske solgte i 2022 sin prisbelønnede ejendom på Langagervej til ejendomsselskabet Tecta Invest, som er ejet af Jens Enggaard.

Beholder trykkeribygning

Beierholm overtager nu kontorejendommen på matriklen.

Derimod ejer Tecta Invest fortsat den bygning, der huser et trykkeri, og et tilhørende grundareal på 50.000 kvadratmeter.

- Vi glæder os til at arbejde videre med den resterende del af ejendommen og er glade for, at kontorhuset også fremover kommer til at virke som domicilejendom. Så selv om det ikke er en del af Tecta Invests strategi, at vi sælger ud af vores ejendomsportefølje, har vi i dette tilfælde lavet en undtagelse, fordi Beierholm i vores øjne er den optimale og helt rigtige bruger af huset, fortæller Jesper Brøndum, der er direktør i Tecta Invest.

Direktør Frank Jensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech har været ansvarlig for salgsprocessen.

Beierholm overtager sit nye domicil på Langagervej i første halvdel af 2024, hvor bygningen vil være klar til indflytning.

Som traditionen er, oplyser parterne ikke salgsprisen.