Bekymrede chauffører: Unge vil ikke bruge mundbind i bussen

NORDJYLLAND:Corona-restriktionerne er lempet, så vi ikke længere skal bruge mundbind i supermarkeder og mange andre steder.

Restriktionerne for brug af mundbind i den kollektive transport blev lempet 14. juni. Nu er kravet, at passagerer skal bære mundbind eller visir, inden de stiger ind i bussen eller toget, og når de rejser sig og stiger af. Men det blæser især unge passagerer på - mange af dem har helt droppet mundbind i busser, skriver Fagbladet 3F .

Problemer i Nordjylland

Formand for Landsklubben for Bybus- og Rutebilchauffører, Karin H. Sørensen, fortæller til Fagbladet 3F, at chauffører i blandt andet Nordjylland har oplevet problemer med unge, der er ligeglade med mundbind-reglerne.

Hun kører selv bus i det nordjyske område, og en formiddag steg 10-12 unge på og af uden mundbind, da hun kørte sin rute.

- Det er frustrerende og provokerende. Jeg har en mand, der er kritisk syg, så jeg skal passe rigtigt meget på corona-smitte. Vi ved jo også, at der er risiko for nye varianter af smitten, siger hun.

Kollega smittet i bussen

Hun afviser, at chaufførernes corona-frygt er overdrevet og fortæller, at en chaufførkollega lige er blevet smittet med corona.

- Vi ved fra smittestop-app’en, at han blev smittet i bussen, mens han var på arbejde, siger hun.

Karin H. Sørensen har denne opfordring:

- Jeg appellerer til de unge om, at de overholder reglerne. Af hensyn til chaufførernes og de skrøbelige passagerers sikkerhed. Vi skulle jo meget gerne kunne blive ved med at holde samfundet åbent, siger hun til Fagbladet 3F.

Læs også: