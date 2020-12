Bekymring i Nordjylland: - Vi har brug for mere hjælp

Der er brug for et boost til det nordjyske erhvervsliv, mener Mogens Gade (til venstre), Jammerbugt-borgmester og formand for Business Region North Denmark. Hos Erhvervshus Nordjylland oplever man lige nu, at mange virksomheder stadig kæmper med eftervirkninger af nedlukningen, fortæller direktør Lars Erik Jønsson (til højre). Foto: Torben Hansen