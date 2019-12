Benjamins rejse startede med roulader, nu sælger han tøj for mange millioner

AALBORG:Det er vigtigt at vide, hvor du kommer fra, når kursen mod, hvor du gerne vil hen skal sættes. Sådan forklarer 25-årige Benjamin Philip det billede af omkring 10 papkasser og et lille skrivebord, der hænger på væggen på Teeshoppens lager på Mineralvej i Aalborg.

Benjamin Philip er selv ejer og direktør af tøjfirmaet, der bryster sig af at have nordens største udvalg af basic modetøj.

De ti papkasser var Benjamins første lager. Det var placeret på hans storebrors loftsrum og bestod af blandt andet hatte, shorts og t-shirts.

- Min bror var rasende, for han havde alt mulig skrammel, som skulle stå deroppe, som han måtte stille i sit soveværelse, så det var en periode, hvor vores søskendeforhold kom på en prøve, fortæller Benjamin Philip med et smil.

Det var tøj fra hans første firma Duck Denmark, som stod på loftsrummet. En forretning som den unge aalborgenser startede, da han var 17 år. Lysten til iværksætteri var allerede kommet til udtryk flere år tidligere, hvor Benjamin købte roulader og is i den lokale Aldi og solgte det videre til sine kammerater i frikvartererne på Gug Skole. I folkeskolen var der mere købmand end læsehest over Benjamin Philip, som efter eget udsagn knap nok kunne stave til eget navn.

- Jeg gad bare ikke skolen, og så kan det godt være, at jeg lyder som en forkælet møgunge, men det var altså bare ikke mig, fortæller han.

Benjamin kun at færdiggøre niende klasse i Gug, så flyttede han med forældrene til Geilenkirchen i det sydvestlige Tyskland, startede på sprogskole og oplevede konsekvenserne af ikke at have hørt efter i tysk-timerne.

Med en betydeligt mindre omgangskreds fik Benjamin tid til at sætte fart på iværksætteriet. Han startede det førnævnte Duck Denmark. Efter et års tid i Tyskland vendte Benjamin hjem til Aalborg. Han havde tidligere arbejdet på lageret hos Streetammo, en aalborgensisk virksomhed der sælger streetwear. Hans daværende chef Mark Urban kontaktede ham i Tyskland og tilbød et "voksenjob". Benjamin sagde ja og kom til at arbejde med Streetammos markedsføring på de sociale medier.

Det blev kombineret med en Duck Denmark-butik i Danmarksgade i Aalborg, der blev startet med hjælp fra Streetammo-folkene. Butikken holdt dog kun holdt åbent i weekenderne, da "voksenjobbet" skulle passes.

- Jeg var 17-18 år, men jeg lignede en på 11, så folk var ekstra imponerede, de troede nok, det var min storebror, der havde butikken. Den kostede 1500 om måneder i husleje, og jeg havde nok varer dernede for 5000 kroner og havde et fuldtidsjob, så det var ikke big business, fortæller Benjamin, der måtte lukke butikken, fordi der var rotter i lokalet.

Han åbnede efterfølgende en Duck Denmark-butik i Nørregade, men en ny forretningsidé var kommet på banen. Salg af t-shirts uden tryk og dermed var grundstenen til Teeshoppen lagt. Forretningen blev bygget op skridt for skridt. Benjamin, der aldrig har taget en banklån til sine iværksætterprojekter, startede med at købe hvide t-shirts hjem for 2000-3000 kroner, når de var solgt, kunne der købes t-shirts hjem for 5000, som så blev solgt for 10.000 osv.

- Det var sådan, det var. Det var megasvært, men jeg elsker rejsen og de fedeste tidspunkter, når jeg tænker tilbage, er når man virkelig har modstand og er bange for, om man har et job i morgen, det kommer helt til at krible i fingrene på mig, konstaterer Benjamin.

Det er med den kampgejst som drivkraft, at Benjamin har opbygget Teeshoppen, som udover Danmark sælger basic-modetøj i Sverige, Frankrig og Tyskland og er på vej ind på det hollandske marked. Filosofien bag det voksende tøjfirma er at skabe mere værdi for kunderne, end de forventer. Det gælder både med hensyn til pris, kvalitet og kundeservice.

Der er meget mere end t-shirts på lageret hos Teeshoppen. Et af deres populære produkter er de såkaldte Performance Pants. Foto. Martin Damgård.

- Amazon og de udenlandske spillere står og banker på, hvis ikke allerede de har sparket bagdøren ind, og der er ikke nogen, der sælger så unikt et produkt, at det kan bære hele forretningen, så man er også nødt til at optimere på sine interne processer, fortæller Benjamin Philip.

Han afviser at tale om økonomi, overskudsprocent og lignende, når det gælder Teeshoppen. Det kan folk jo bare selv tjekke, hvis de er interesserede. Og selv om forretningen set udefra brager fremad, er succes ikke ord, som han bryder sig om at tage i sin mund.

- Vi er stadig på rejsen, og succes er en abstrakt størrelse. En ting er, at man har lavet en bette forretning noget andet er, hvad du er som menneske, og hvordan du opfører dig overfor dine venner, siger Benjamin Phillip, som sender en venlig tanke til folkene fra Streetammo, når han ser på, hvor han er nået til i dag.

- De tog mig ind under deres vinger og gav en meget ung knejt en masse ansvar. Nogle gange når jeg kom hjem, så tænkte jeg, at det var vildt, at de gav mig så meget ansvar. Det gav en eller anden form for selvtillid.

Og så er vi tilbage ved billedet på lageret og om at huske på og lære af, hvor man kommer fra, når der sættes kurs mod næste destination på iværksætterrejsen.

- Det er meget store ord, men vil vil rigtig gerne være tøjbranchens svar på JYSK. God, jysk, sund forretning der kan finde ud af at lave et fundament, der gør, at ens kunder er tilfredse, ens medarbejdere er tilfredse, og at man kan tjene penge, for det er jo nødvendigt for at udvikle forretningen, lyder det fra den 25-årige iværksætter.