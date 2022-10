Benzin i blodet? Gokartcenter skal op i gear og søger ny ejer

NORS:Det kan lyde som lidt af en selvmodsigelse - men Mette Nielsens virksomhed går nu så godt, at hun ser sig nødsaget til at sælge. Det fortæller den unge iværksætter, som driver Thy Gokart & Event sammen med sin samlever Jens Skaarup Bertelsen.

Jens Skaarup Bertelsen købte virksomheden sammen med sin bror Anders Diget Sørensen i 2019 af Tommy Holm Jensen, der havde drevet Thy Gokart i 19 år.

I foråret 2022 blev Mette Nielsen officielt kompagnon og direktør i firmaet, da hun købte sin svoger ud. Siden har hun stået for den daglige drift af gokart- og eventcentret, der har oplevet et stærkt stigende besøgstal fra både firmaer, turister og lokale.

Men både Mette Nielsen og Jens Skaarup Bertelsen har flere jern i ilden, hvad angår iværksætteri. Således har Jens Skaarup Bertelsen for nylig startet sit eget montagefirma, og Mette Nielsen driver Thy Barf med base på hjemadressen i skovsted, hvor hun sælger råt hundefoder og rådgiver om rigtig ernæring til menneskets bedste ven.Udover deres respektive erhvervseventyr, har parret en familie med sammenbragte børn. Derfor har hverken Jens Skaarup Bertelsen eller Mette Nielsen den tid, der skal til, for at drive Thy Gokart & Event, som hun kalder sit "hjertebarn", videre op ad vækstkurven.

- For at vi kan have bare en lille smule overskud til familien og til os selv, så har vi valgt, at vi vil sætte Thy Gokart & Event til salg, forklarer Mette Nielsen og fortsætter:

- Dengang, jeg gik ind i firmaet, satte jeg en tyk streg under, at jeg ikke ville stå med det alene. Det skulle være noget, vi havde sammen. Og når der ikke længere er tid til det, så må vi prioritere benhårdt.

Hun slår fast, at virksomheden, der beskæftiger seks ansatte, fortsætter i almindelig drift, indtil den rette køber melder sig.

- Det er svært at sige, hvem det kunne være, men jeg tænker, at det skal være én eller flere, der brænder for at skabe en god oplevelse for andre. Det har i hvert fald været en drivkraft for mig, det med at skabe nogle sjove og hyggelige rammer for gæsterne, siger Mette Nielsen.

Netop rammerne er noget af det, de to har lagt rigtig mange kræfter i. Derfor råder Thy Gokart & Event nu over en nyrenoveret gokartbane og leasingaftale på 10 gokarts, en sjov eventhal og nyopført legerum for de mindste. Derudover forefindes køkken og festlokale med plads til 50 spisende gæster.

- Vi har været heldige at finde sponsoraftaler til vores gokarts, og selvom vi selvfølgelig ikke kan garantere, at aftalerne kommer med i en eventuel handel, så er der i hvert fald skabt et grundlag for, at det er noget, en ny ejer kan arbejde hen mod, siger Mette Nielsen og tilføjer:

- Det er klart, at jo flere timer, man bruger på gokartcentret, jo flere penge kan man tjene på det. Det er også én af grundene til, at vi siger stop nu, fordi vi ikke har de timer til at stå der.

Hun fortæller, at der er opbakning fra Nors Erhvervscenter, som ejer de lokaler, hvor virksomheden har lejet sig ind, til at fortsætte det gode samarbejde med en ny ejer. Og så er Thisted Ungdomsskole ligeledes interesserede i at fortsætte deres aftale om ugentlige besøg i gokarthallen.