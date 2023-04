Berørt borgmester i tårer: - Jeg blev simpelthen så ramt af det

SÆBY:Man kan ikke være i tvivl om, at Sæby betyder ualmindeligt meget for borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen.

Det er mere end 20 år siden, at hun for første gang blev valgt ind i byrådet - dengang i Sæby Kommune - og ydermere så er hun også vokset op i og omkring byen.

Så da Danish Crown torsdag meddelte, at det lokale slagteri er indstillet til lukning - og at cirka 800 lokale arbejdspladser forsvinder - så gjorde det ekstremt ondt på den 56-årige borgmester.

- Jeg har aldrig grædt over de udfordringer, jeg har mødt som politiker - men det gjorde jeg i går (torsdag, red.), siger Birgit S. Hansen.

- Det her er nærmest ubegribeligt, og jeg blev simpelthen så ramt af det.

Selv ikke efter en dag, der bød på masser af interview med landets medier, havde borgmesteren fået styr på sine mange tanker om situationen.

- Så jeg kørte hen til slagteriet i aftes, og der var bare helt stille. Det var virkelig forstemmende, men det er jo nok det, som vi skal til at vænne os til, siger Birgit S. Hansen.

Hun understreger dog, at der stadigvæk er 21 dage, hvor der skal forhandles med Danish Crown - men selv om håbet er, at slagteriet stadig kan reddes, så har borgmesteren ikke stor optimisme.

- Vi skal jo virkelig gøre alt, hvad vi kan, og vi bider os også fast i bordkanten, så blodet sprøjter. Men der er nok desværre ikke meget håb på baggrund af de udmeldinger, der allerede er kommet. Det er simpelthen så voldsomt for Sæby det her.

Sæby rammes hårdt af lukningen. Foto: Torben Hansen

To hårde slag

I Sæby er der i dag knap 9.000 indbyggere, og kystbyen er populær blandt bosættere. Det har blandt andet gjort, at man i øjeblikket er ved at planlægge mere end 300 nye boliger i Sæby Bakker.

Desuden har Frederikshavn Kommune investeret stort i en modernisering og udvidelse af Sæby Havn, der i årevis har været et stort trækplaster i forhold til blandt andet turismen.

Men de positive vinde er det ekstremt svært at mærke lige nu.

Det er nemlig kun 14 dage siden, at den hæderkronede virksomhed Skiold kom med en trist melding. Efter 145 år i Sæby har man valgt at flytte produktionen til Polen - hvilket koster 40 lokale arbejdspladser.

Og i denne uge har slagteriet - byens absolut største arbejdsplads - så også valgt at trække sig ud af Sæby.

- Slagteriet har jo en historie på mere end 100 år, så det er er jo et nyreslag uden lige til Sæby. Det er jo nogle hårde betingelser, der er for at have produktionsarbejdspladser i byen.

Lukning rammer bredt

Birgit S. Hansen minder samtidig om, at mange andre end de 800 slagteriarbejdere bliver ramt af lukningen.

- Man skal jo også huske alle de afledte effekter. Når slagteriet lukker, så går det jo også ud over dem, der gør rent - det rammer håndværkerne, der laver arbejde på slagteriet - og det kan mærkes i landbruget og hos chaufførerne.

Samtidig frygter borgmesteren, at indbyggertallet simpelthen vil gå nedad - fordi de fyrede slagteriarbejdere i sidste ende kan komme til at forlade Frederikshavn Kommune i jagten på et nyt job.

- Og så er der også et aspekt, som ikke har fyldt så meget endnu. Vi har jo nogle afregningsordninger med staten, der handler om ledighed. Det handler helt enkelt om, at man bliver straffet, hvis man ikke får folk i arbejde - og vi er i forvejen udfordret på det punkt i Frederikshavn Kommune. Så det her kan få store økonomiske konsekvenser for kommunen - men hvor meget det kan blive, det er vi i øjeblikket ved at få regnet på.

Midt i alt det triste så har Birgit S. Hansen dog også haft nogle få opløftende oplevelser over de seneste dage.

- Jamen, der er faktisk en virksomhed, der har ringet for at fortælle, at de kan tage én medarbejder - og et andet firma har ringet for at sige, de kan tage tre folk. På den måde er der faktisk en håndfuld virksomheder, der allerede har henvendt sig for at hjælpe. Og det er jo noget, som jeg bliver rigtig glad for i den her svære situation.

Frygter en spøgelsesgrund

En masse spørgsmål rejser sig i kølvandet på nyheden om, at slagteriet skal lukkes - blandet andet hvad der skal ske med den store bynære grund, hvor slagteriet ligger. Frygten er, at Sæby kommer til at rumme en decideret spøgelsesgrund.

- Jeg spurgte allerede i går (torsdag, red.) Danish Crown om, hvad de havde tænkt sig med grunden. De svarede ærligt, at det vidste de ikke endnu, fortæller Birgit S. Hansen.

- Men i Frederikshavn Kommune er vi virkelig ikke interesserede i, at der i årevis skal stå en tom fabriksgrund midt i byen. Vi vil gerne have, at der sker noget nyt, så grunden ikke blokerer for Sæbys udvikling - og jeg håber absolut også, at Danish Crown er optaget af at finde ud af, hvad der skal ske med stedet.

Birgit S. Hansen har endnu ikke selv en holdning til, om der fortsat skal være industri på grunden - eller om den skal bruges til noget helt andet.

- Det er ikke i disse dage, at der skal lukkes nogle døre. Dermed ikke sagt, at industrien skal blive byen - og heller ikke at den skal væk.

Hvor er Sæbys fremtid?

Det store spørgsmål er nu, hvordan Frederikshavn Kommune får startet en ny udvikling i Sæby.

- I kommunen har vi jo desværre prøvet det her med masseafskedigelser før - eksempelvis da værfterne lukkede i Frederikshavn, og vi oplevede det også, da Martin lukkede sin fabrik.

I Frederikshavn søsatte man i sin tid konceptet "Fra Værftsby til Værtsby" - der blandt andet betød, at kulturelle satsninger som Arena Nord og Det Musiske Hus blev etableret.

- Det vi i hvert fald har lært, det er, at vi ret hurtigt skal rykke sammen for at udfylde det tomrum, der opstår efter en lukning. Først og fremmest handler det om at få folk i job igen - men næste skridt det er også at udnytte noget af det, der allerede er til stede i byen. Og der er godt drev i Sæby, siger Birgit S. Hansen.

I Sæby er der eksempelvis godt gang i både bosætning og turisme - og borgmesteren understreger i den forbindelse, at Frederikshavn Kommune netop har investeret 63 millioner kroner i havneudvidelsen i byen. Håbet er i den forbindelse at lokke investorer til at bygge et helt nyt hotel på havnen.

Derudover understreger hun også, at der er mulighed for at tiltrække virksomheder, der søger en beliggenhed nær motorvejen.

- Der er et stort potentiale i Sæby, som vi skal udvikle endnu mere. Så vi skal skabe udvikling og vækst i form af arbejdspladser, aktivitet og handel. Og vi er allerede i gang, men vi havde ikke lige forestillet os, at vi skulle stå klar med en løsning allerede i denne uge, siger Birgit S. Hansen med en anelse sarkasme i stemmen.