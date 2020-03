Besked til gaveboks-ejere: Tag det roligt

NORDJYLLAND:Det er kun en dråbe i et hav af bekymringer over truslen fra Covid-19, men de mange nordjyder, der ligger inde med en gaveboks med oplevelser, har nok tænkt tanken:

Hvad med alle de tilbud, hvor biografen, restauranten eller kroen har lukket indtil videre, og hvor boksen snart har nået sidste udløbsdato, er de lige til at smide i skraldespanden?

Nej, lyder det fra den største udbyder af gavebokse herhjemme og i Europa Smartbox.

- Vi forlænger gyldigheden af de udstedte gavebokse som minimum med tre måneder for at undgå, at de bliver værdiløse, fordi vores partnere - altså restauranter, hoteller og kroer - har lukket, siger administrerende direktør Thomas Skov Holm fra Smartbox Denmark.

Det er ikke muligt at forlænge gaveboksene automatisk.

- Derfor skal kunderne kontakte os, hvis de ønsker en forlængelse. Vi er fleksible og tager stilling fra sag til sag, siger han.

Nogle af Smartbox' partnere har ikke bare midlertidigt lukket, de er gået konkurs.

- Her kan vi jo ikke noget ved, at vores partner er væk og oplevelsen dermed faldet bort, siger han.

Gavebokse er big business.

- Vi udsteder 250.000 gavebokse om året herhjemme, siger Thomas Holm.

Smartbox Denmark er en del af Smartbox-koncernen, som på europæisk plan sælger gavebokse for fire milliarder kroner om året.