Betonarbejderen Michael og smeden Carsten kæmper for en højere mindsteløn: - Det er alt for ringe

31-årige Michael Henriksen er glad for sit arbejde som betonarbejder på akkord.

Sammen med Jonas Kristensen, 37, arbejder han blandt andet på Vrå Skole og på det nye supersygehus i Aalborg Øst.

Betonarbejder Michael Henriksen håber, at mindstelønnen får et løft. Foto: Torben Hansen

De to sjakkammerater får cirka 230 kroner i timen. Et stykke over mindstelønnen på 126 kroner.

- Men jeg frygter, at vi i fremtiden bliver presset på lønnen, hvis ikke vi sørger for, at mindstelønnen bliver højere. Der bliver ansat flere og flere østeuropæere. Det går hurtigt i øjeblikket.

- Vi er nødt til at stå sammen og kræve mindstelønnen hævet - både for deres og vores skyld, siger Michael Henriksen og Jonas Kristensen.

Fokus på social dumping