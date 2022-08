Bill Gates' fond satser på nordjysk virksomhed

AALBORG:For under fire år siden stiftede Anders Korsgaard, Mads Bang og Anders Friis Jensen aalborgvirksomheden Blue World Technologies. Virksomhedens over 100 ansatte kan nu konstatere, at en af verdens rigeste og mest prominente personligheder har investeret i projektet.

Tech-virksomheden, der producerer og udvikler et grønt alternativ til fossile brændstoffer med metanolbrændselscellekomponenter- og systemer, har afsluttet en investeringsrunde, som har fået den Bill Gates-stiftede investeringsfond Breakthrough Energy Ventures til at lægge en sum penge for at komme med på rejsen.

- Det er en blåstempling af, at vi besidder noget unikt, som kan gøre en stor forskel for den grønne omstilling, siger den administrerende direktør, Anders Korsgaard.

Var for tidligt ude

Allerede i 2006 stiftede Anders Korsgaard og Mads Bang en fælles virksomhed, der også beskæftigede sig med elektrolyse og celleteknologi.

Efter syv år måtte makkerparret i første omgang give op.

Anders Korsgaard (tv.), Anders Friis Jensen og Mads Bang. Arkivfoto: Bente Poder

Arbejdet var dog langt fra spildt. De visionære iværksættere indså dengang, at idéens største hæmsko var teknologiens manglende industrialisering.

Derfor var en industrialisering af teknologien udgangspunktet, da Anders Korsgaard, Mads Bang og Anders Friis Jensen stiftede Blue World Technologies i 2018, og siden 2021 har virksomheden arbejdet på at etablere en fabrik til netop det øst for Aalborg.

- Det var nødvendigt at få teknologien industrialiseret for at reducere produktionsomkostningerne, så produktet kunne være konkurrencedygtig med de fossile brændstoffer.

På rejsen har virksomheden gentagne gange ledt efter investorer for at rejse kapital til at føre planerne ud i livet.

- Klimaet for at tiltrække investeringer er blevet langt bedre, siger Anders Korsgaard.

- Vi har tidligere været ude at kritisere, at de tunge investeringer i industrien ofte blev placeret hos blandt andet batteriproducenter rundt om i verden. Vi har muligheden for at sætte os på den her teknologi, og den idé er investorerne for alvor begyndt at købe ind på.

Breakthrough Energy Ventures skal med sit politiske engagement og netværk være med til at skabe genklang for Blue World Technologies og dets produktet i resten af verden, fortæller medstifteren.

Markedet modner sig

Den globale shippingindustri står for omtrent tre procent af klodens samlede CO2-udledning.

I 2021 bestilte Mærsk sit første containerskib, der skulle sejle på det mere klimavenlige metanol, som aalborgvirksomheden udvikler og producerer. Siden har rederiet bestilt flere skibe, og de forventer at sætte sit første CO2-neutrale containerskib i vandet i 2023.

- Efterhånden som rederierne får teknologien på plads og indført, er det i hos rederierne visionen at få udfaset fossile brændstoffer fuldstændigt over tid. Dels for at reducere CO2-udledningen, og dels fordi det er økonomisk rentabelt, siger Anders Korsgaard.

Selvom det endnu er for tidligt at sende aalborgvirksomhedens teknologi på shippingmarkedet, så er det i sidste ende det maritime marked, som Blue World Technologies sigter mod.

- På sigt er det ultimativt det maritime marked, vi kommer til at arbejde med. CO2-udledningen på det maritime marked er et gigantisk problem, og derfor har området et stort potentiale for os, siger Anders Korsgaard.

Indenfor de kommende år er virksomhedens mål at kunne producere metanolbrændstof svarende til fem containerskibe.

Anders Korsgaard vil vise vejen og bidrage til den grønne omstilling. Kim Dahl Hansen

Arbejdspladser på vej

Siden 2021 har virksomheden kunne producere alle kernekomponenter selv. I år bliver der sat ekstra tryk på produktionen.

I øjeblikket har industrivirksomheden ni jobopslag, men i fremtiden bliver der behov for langt flere hænder og hoveder, fortæller direktøren.

- Hvorvidt vi bliver 200 eller 500 ansatte afhænger af tidshorisonten, men der er ingen tvivl om, at vi bliver doblet i størrelse. På sigt taler vi om tusindvis af arbejdspladser på verdensplan, siger Anders Korsgaard.

Virksomheden har fortsat sit første overskud til gode, og der er ikke nogen tidshorisont på, hvornår den økonomiske udvikling vender.

- Der går i hvert fald et par år. Vi har selvfølgelig nogle planer, men det er vi ikke klar til at melde offentligt ud endnu, siger Anders Korsgaard.