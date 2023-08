Billig benzinbil slår Tesla

INDLAND:For første gang i næsten et halvt år er Teslas Model Y ikke den mest solgte nye bil herhjemme.

I stedet har en ”gammel” danskerfavorit genindtaget tronen.

Nye tal fra De Danske Bilimportører viser, at benzinbilen Peugeot 208 i juli var den mest solgte bil herhjemme. Det var den også tilbage i januar, men lige siden har Tesla Model Y givet alle andre baghjul.

Indtil nu.

De 10 mest solgte biler i juli Peugeot 208: 611

Tesla Model Y: 574

Citroen C3: 377

Skoda Enyaq iV: 349

Cupra Formentor: 330

Ford Kuga: 305

Volkswagen T-Roc: 284

Tesla Model 3: 254

Audi Q2: 207

Audi Q4 e-tron: 202 De Danske Bilimportører VIS MERE

Én biltype bakker fortsat

Listen over de mest solgte biler er dog stadig i høj grad præget af elbiler. De udgjorde lige knap en tredjedel af det samlede salg.

Til gengæld fortsætter salget af plugin-hybrider med at falde. Det hænger sammen med den såkaldte registreringsafgiftsaftale fra 2020, som gradvist fjerner gunstige afgiftsvilkår for plug-in hybrider.

- Derudover har større udbud, tekniske udviklinger og prisfald på elbiler også haft en indflydelse på salget, lyder forklaringen fra De Danske Bilimportører.

Hos FDM hæfter man sig ved, at de elbiler, som sælges, fortsat er markant dyrere end benzinbilerne på salgslisterne.

Tendensen er, ifølge FDM, at flere bilejere skifter fra en brugt minibil som eksempelvis Skoda Fabia til en Tesla Model Y. Totaløkonomien for en elbil er så attraktiv, at de samlede omkostninger ved at eje en benzinbil til 250.000 kroner svarer til at købe en elbil til 350.000 kr.

– I vores rådgivning kan vi mærke, at det nu er hr. og fru Danmark, som overvejer at skifte til elbil. De har forstået, at selvom prisen er markant højere, så er de månedlige udgifter stort set de samme. Dermed gør man både noget godt for klimaet, samtidig med at man får markant mere bil for pengene, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.

De 10 mest solgte elbiler i juli Tesla Model Y: 574

Skoda Enyaq iV: 349

Tesla Model 3: 254

Audi Q4 e-tron: 202

Volkswagen ID.4: 181

Polestar 2: 178

Ford Mustang Mach-E: 120

BMW ix1: 94

Cupra Born: 87

Toyota bZ4X og VW ID. Buzz: 85 De Danske Bilimportører VIS MERE

Overraskende godt salg

Generelt er der rigtig godt gang i bilsalget herhjemme. Alle årets måneder har salget ligget over de samme måneder sidste år.

- Ved årets start var der stor usikkerhed om bilsalget og danskernes lyst til at købe ny bil pga. rentestigninger og usikkerhed generelt, men det går væsentligt bedre, end vi frygtede” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Kigger man på det samlede privatbilsalg for året, er Tesla lige nu det mest solgte bilmærke i Danmark efterfulgt af VW.

Peugeot ligger, trods kanonsalget i juli, på en syvendeplads overgået af Audi, Toyota, Skoda og Hyundai.

De 10 mest solgte plugin-hybrider i juli Ford Kuga: 302

Audi Q3: 71

Jeep Compass: 58

Hyundai Tucson: 54

Audi Q5: 53

Kia Niro: 50

Volkswagen Multivan: 43

BMW X1: 40

Kia Ceed: 37

Kia Sportage: 34 De Danske Bilimportører VIS MERE

Mens salget af elbiler ræser af sted, er det stik modsatte tilfældet for dieselbilerne. De udgør nu under 5 procent af det samlede bilsalg til private.

Det svarer til, at der på tre år er blevet lidt over 100.000 færre dieselbiler i den danske bilflåde.

For få år siden var der ellers rift om biltypen hos private, men nu er salget nærmest ikke-eksisterende.

Det skyldes blandt andet en omlægning af registreringsafgiften tilbage i 2020, som betyder, at dieselbiler ikke længere får samme rabat for at køre længere på literen.